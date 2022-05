A párizsi egyezményt aláíró országok kongresszusa egy új szervezetet alapít 2025-ben. Célja az eljövendő nemzedékek érdekképviselete és az összes élőlény védelme a jelenben és a jövőben. Hamarosan mindenki a jövő minisztériumaként kezdi emlegetni. A teljes egészében fiktív szemtanúk által elmesélt történet arról szól, hogy milyen hatással lesz az emberiségre a klímaváltozás a következő évtizedekben. Az egyes fejezetek nem egy kihalt, poszt­apokaliptikus világban játszódnak, hanem a közvetlen jövőnkben – amelyben még az is előfordulhat, hogy legyőzzük az előttünk álló rendkívüli kihívásokat.



Egy kétségbeesett felütésű, ám reményteli üzenetekkel teli regény ez, a legeredetibb és legerőteljesebb, amelyet valaha a klímaváltozásról írtak. Kiváló képet ad arról, milyenné válhat a világunk. Nem véletlenül fogalmazott a könyvvel kapcsolatban Barack Obama, az Amerikai Egyesült Államok korábbi elnöke úgy, hogy ez az egyik legfontosabb olvasmánya. Egy magával ragadó eposz a klímaváltozásról és az emberiség kísérleteiről arra, hogy fordítson a sorsán, mielőtt túl késő lesz. Kim Stanley Robinson, a science fiction egyik legnagyobb ma élő óriása a klímaváltozás olyan vízióját mutatja be ebben a regényben, amilyet eddig elképzelni sem tudtunk. Robinson gyakori vendégelőadó amerikai egyetemeken tudományos, gazdasági és politikai témákban, több előadása is megtekinthető a Youtube-on. Ezek mellett számos esszéje és publikációja jelent meg olyan szaklapokban, mint az IEEE Spectrum, a Wired vagy a New Scientist. Ő a modern sci-fi egyik legismertebb és legtöbb díjjal kitüntetett alakja, több mint 10 irodalmi díjat kapott. Három trilógia, tizenkét önálló regény és több novelláskötet szerzője.