A hétvégén rendezték Makón, a Glorius Vigadóban azt a koncerttel egybekötött rajzkiállítást, amelyen a Láttad-e már a zenét? címmel rendezett, négy megyét érintő képzőművészeti pályázat legjobb alkotóit díjazták. Akik beneveztek – majdnem ezren –, Szentpéteri Csilla makói zongoraművész muzsikáját hallgatva alkothattak, közülük 98-an kaptak értékes díjakat. A neves művészekből álló zsűri majdnem 10 órán át szemlézte az alkotásokat.

A pályázat alapötletét az adta, hogy 2015-ben indított interaktív koncertturnéjukat megtekintő diákok, valamint a makói Bartók-iskola növendékei, Nadobán Zsuzsanna tanítványai rajzokat készítettek a zenéire – árulta el a zeneszerző, zongoraművész. Eddig 45 helyen lépett fel zenésztársaival gyerekek előtt. A pályázati felhívás kérdő mondata egyébként nem puszta szlogen: Szentpéteri Csilla elárulta, ő maga 9 éves kora óta látja a zenét. Azt is megtudtuk tőle, hogy idén új lemezt és országjáró jubileumi koncertturnét tervez, és természetesen most is az ő vezetésével zajlik majd a nyári Életrevalók tábor a Maros-parton.