Szemenyei János legutóbb 2019-ben a We Will Rock You című Queen-musical főszerepében szerzett felejthetetlen élményt a Szegedi Szabadtéri Játékok közönségének, előtte a Hair-produkcióban láthatták a Dóm tér nézői.

Emlékezetes, hogy a We Will Rock You-ban a Queen örökzöld dalait énekelhettem. Belekóstolhattam, milyen lehet koncertezni, mert zeneszerzőként és énekesként leginkább stúdiókban és színházakban mozgok, a koncertélmény kimaradt. Csodálatos volt, amikor a We are the champions alatt ezernyi mobiltelefon fénye gyúlt ki a nézők kezében

– idézte fel a szegedi szabadtérihez fűződő legszebb emlékeit a színész.

Azonban nemcsak elő­adásokkal kötődik a napfény városához. A Szegedi Nemzeti Színház frissen távozott főren­dezőjével, Horgas Ádámmal két karanténdalt is alkottak a pandémia alatt, amelyek nagy népszerűségnek örvendtek a világhálón. A Kis suttogásban több szegedi színész, a Lélegzet börtönében című dalban pedig a szegedi teátrum teljes tánckara közreműködött.

Ma a PS Produkció egy másik, 2010-es bemutatója óta nagy sikerrel futó előadásában tér vissza a Szegedi Szabadtéri Játékok ezúttal újszegedi színpadára. Björn Ulvaeus, Benny Andersson és Tim Rice világsikerű musicalje egy 1979-es amerikai–szovjet sakkvilág­bajnokság nagyhatalmi és érzelmi viharoktól sodort történetét meséli el. Szemenyei János kiemelte, a SAKK (Chess) musical középpontjában korántsem a bábuk állnak, sokkal inkább az emberi sorsok ütközései.

Az ABBA szerzőpárosa a SAKK esetében is gyönyörű muzsikát komponált, amely egyszerre ötvözi az opera, a pop és a musical főbb stílusjegyeit. Élő nagyzenekarral játsszuk, ami manapság egyre ritkább, így kivételes élményt ad. A sakk stratégiai játék, ahol egymás erejét mérik fel a játékosok, akik taktikáznak, hogy megtámadhassák a királyt, és végül mattot adhassanak. Ez a metafora jelenik meg a szereplők motivációiban és a cselekményben egyaránt. Egy szerelmi háromszög van a középpontban

– részletezte.

Azt is elmondta, hogy a való életben is nagy szenvedélye a sakk, a produkcióban pedig Frederick Trumpert, az amerikai sakknagymestert alakítja.

A karakterem elég hektikus. Éppen elveszíti a világbajnoki címét, és a magánélete is kezd zátonyra futni, amit nehezen visel. Drámai szerep, a kedvenceim közé tartozik, hatalmas ívet lehet bejárni mind énekesként, mind színészként. Gyermekkorától fogva sok hányattatáson ment keresztül, az ilyen sors mindig izgalmas, különösen akkor, ha ennyire árnyaltan bontották ki a szerzők

– fejtette ki.

A nyár folyamán a Pesti Magyar Színházban a SAKK (Chess) mellett szintén a PS Produkció által fémjelzett We Will Rock You és Vámpírok bálja musicalekben láthatja Szemenyei Jánost a közönség, továbbá feleségével, Kovács Lottival készülnek a Rozi az égen című mesedarabra, amelyet a Margitszigeten mutatnak majd be.