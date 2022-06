Csongrád sem szűkölködtek a tehetségekben – ezt emelte ki Bedő Tamás polgármester is.

Jó látni, hogy ennyien vagyunk. Ezek a diákok remek eredményeket hoztak maguknak, iskolájuknak és dicsőséget szereztek a városnak is. Köszönet a tanulóknak, akik komoly energiát fektettek abba, hogy tudásukat gyarapítsák, valamint befogadóak voltak a nevelők által átadott tudásra. Köszönet a szülőknek is türelmükért, és hogy megteremtettek minden szükséges feltételt – fogalmazott a polgármester. Bedő Tamás hozzátette, nemcsak az egyén lett gazdagabb a tudással, hanem az alma materek és maga Csongrád városa is.

Ehhez csatlakozott Cseri Gábor alpolgármester is, aki a szülők és a diákok mellett köszönetet mondott a pedagógusoknak is, akik lendületet adtak a gyerekeknek ahhoz, hogy sikeresek legyenek a jövőben.

A városi ünnepségen idén harminchárom kiváló tanulót jutalmaztak, ketten pedig művészeti különdíjat is átvehettek. A „Fiatalok a Kultúráért Díjat” idén Nagyistók Léna, a Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskolájának tanulója és Fajkusz Nóra, a Grotta Alapfokú Művészeti Iskola diákja kapta meg.