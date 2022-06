Az örök emberi értékek minden időkben megmaradnak, azt látom. A törekvés a szépségre, az esztétikumra, ott munkál a fiatalokban. A napóra nem mutatja az idő múlását fény nélkül, és hogyha a fény ott van szikraként a szívükben és láng módjára fejlődik, egyre jobban látjuk majd ahogy beírják magukat a történelembe. Nekünk az a célunk és feladatunk, hogy ez a generáció lenyomatot hagyjon a jövőnek – mondta Nagy László művészettörténet tanár lapunknak szombaton a Fények, formák, fantáziák kiállítás megnyitója után. Részben ünnepi beszédében idézett John C. Maxwell üzenetre utalva, miszerint: Ne rejtsd el a tehetségedet, azért kaptad, hogy használd, hiszen mit ér egy napóra az árnyékban.

Tehetséggel átitatva

A tehetség lényegében születéstől ott munkál a gyerekekben, fejlődésükkor a szocializáció segíti a kibontakozást. A most kiállító fiatalok jó kezekben, megfelelő környezetben vannak, hiszen tanáraik inspirálják, támogatják őket. Ez a tárlat is kitűnő példa erre, hiszen oktató intézményük ösztönözte bemutatkozásukat, bízva tehetségükben, ítélőképességükben. Valóban sokszínű, tehetségükkel átitatott tárlat látható a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban – hangsúlyozta Nagy László, aki már három éve oktatja a szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum most bemutatkozó diákjait. Hozzátette, a fiatalok elköteleződése, a késztetés, hogy sokra vigyék a képzőművészeti pályán, a művészettörténeti órákon mind tetten érhető.

Kilépve a fénybe

A művészeti szakgimnáziumi képzésen négy szakirány választható: művészeti grafikus, kerámiaműves, szobrász és textilműves. Tematikus egységekre tagolva a 11. osztályból huszonhárom diák úgy száz munkát mutat be a vásárhelyi művelődési központban. Közülük Martonosi Olivér szobrászként, Bernát Sára pedig grafikusként tanul a szegedi iskolában.

Mint azt elmondták, kezdetben nehéz feladat nyitni a közönség felé, ám ahogy haladnak előre tanulmányaikban, hozzászoknak ehhez. A kezdeti félénkséget lassan felváltja a megmutatkozás vágya. Remek érzés együtt látni munkáikat, egyéni törekvéseiket is meghatározó inspiratív élmény. Mindkettőjük családjában ők a művészet hírmondói, így nem terheli őket az összehasonlítás súlya.

A megmutatkozók

Természethű portrék, tájak, illusztrációk, grafikák, szőttesek, térbeli plasztikák. A világ színei és formái, a valóság lenyomata, a világot magyarázó, vagy éppen a teremtő fantázia rejtélyeket boncolgató művészete mind megjelenik a kiállításon. Különféle technikai megoldásokkal, stílusokkal kísérletezve. Megmutatva a fiatal alkotók személyiségét, egyéniségét. A Fények, formák, fantáziák című kiállítás kiállító diákjai: Árva Regina, Átyim Alexandra, Averkina Veronika, Banga Zoé, Bánlaki Boglára, Bozsóki Csenge, Bernát Sára, Bozóki Emma, Jáksó Bence Donát, Kello Virág, Kiss Petra, Korom Norina, Lecsuk Ildikó, Lux Orsolya, Martonosi Olivér, Mónus Emma, Nikodémusz Virág, Rudas Viktória, Sirkó Réka, Somogyi Liliána, Sós Ábel és Trenka Tilda.