Az idei falunapok azért is voltak különlegesek Csengelén, mert idén ünneplik testvértelepülési kapcsolatuk harmincadik évfordulóját a németországi Eringgel, ahonnan 16 fős delegáció érkezett a rendezvényre. Tóth Tibor elmondta, kezdetben, 1992-ben családok találkozásán alapult a kapcsolat, majd később ezt kibővítette a két település, azóta pedig arra törekednek a polgármesterek, hogy mindez megmaradjon.

Most a kapcsolat megerősítése érdekében Csengele településtábláihoz kihelyeznek egy fatáblát is, mely jelzi a testvértelepülési kapcsolatukat, így az Eringből érkezők is kicsit otthon érezhetik magukat. Persze a vendégek sem érkeztek üres kézzel, egy olyan padot helyeznek el a Csongrád-Csanád megyei faluban, amely a saját településükön is látható.

Az ünnepélyes megnyitón díjakat is átadtak. Közszolgálati munkájáért Sánta Ferenc volt polgármester, Ceglédi János volt postavezető és Víg Tiborné belterületi kézbesítő kapott elismerést. A tavalyi első traktoros találkozó és gazdanap megszervezéséért Szekeres Róbert, Csáki István és Szél Renátó, míg az első családi nap lebonyolításáért Csányi Róbert, Makány Ákos, Szabó Lajos és Vörösné Bondor Rózsa vehetett át díjat.

Képalá: Motorosok vették be Csengelét szombaton, áldást is kaptak járműveikre a falunapokon. Fotó: Török János