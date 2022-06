Hagyományteremtő céllal rendezte meg tavaly három szegedi, irodalom iránt elkötelezett közösségi tér a Tricikli Fesztivált, amely idén már három napon keresztül hét szegedi, majd egy-egy napon két további, határon túli helyszínen népszerűsíti a fenntartható közlekedést és az olvasást. A napfény városában június 17-e és 19-e között, a vajdasági Magyarkanizsán június 25-én, az erdélyi Sepsiszentgyörgyön pedig július 9-én kínálnak kulturális programokat.

A Maszk Egyesület bázisául szolgáló Megálló Közösségi Ház, a Grand Café és a Jazz Kocsma mellett fesztiválhelyszín lesz Szegeden a Kék Elefánt és az Agárúr Kávézó, a Kövér Béla Bábszínház és a Somogyi-könyvtár is. A programsorozat pénteken 14 órakor kezdődik, a Prae Kiadó szerzőinek bemutatkozásával. Ezt követően Kemény István és Závada Pál is könyvbemutatót tart, az est fénypontja pedig a fesztiválra meghívott szerzők közös felolvasása és kézirataik licitje lesz. Mások mellett Turi Tímea, Orcsik Roland és Krusovszky Dénes kéziratai is kalapács alá kerülnek.

Forrás: Sándor Judit

Szombaton délelőtt a gyereké a főszerep, a bábszínház interaktív játékai, versfelolvasás, bábkészítés és bográcsos ebéd várja őket. Délután az érdeklődők József Attila kerékpáros emléktúrán vehetnek részt Balog József és Turi Tímea vezetésével. Majd a szerzők saját előadásában hallhatnak részleteket mások mellett Bencsik Orsolya, Hász Róbert és Szilasi László műveiből. Vasárnap délelőtt a Kövér Béla Bábszínház kulisszái mögött barangolhatnak a családok. Megtudhatják, hogyan jut el a varázslat a könyv lapjairól a műhelyen át a nézők elé.