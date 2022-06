Nyílt napot tartanak szombaton 10 és 12 óra között a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szegedi képzési központjában, ahol a Fiatal tehetség programot, vagyis az általános iskolai felső tagozatosoknak szóló tehetséggondozó programot mutatják be.

Lapunknak Szegedi Adrianna régióvezető elmondta, olyan gyerekek jelentkezését várják a programra, akik most negyedik osztályosok, tehát szeptembertől már ötödik osztályba járnak. Hozzátette, felmenő rendszerű programról van szó, tehát később nem lehet csatlakozni, jelentkezni június 30-áig lehet.

Szombaton az érdeklődők belekóstolhatnak abba, hogy mi minden várja őket ősztől az MCC-ben. Tájékoztatást kapnak a fiatalok és szüleik a programról, magáról az intézményről, valamint interaktív kémiai kísérleteken vehetnek részt.

Szegedi Adrianna hangsúlyozta, a céljuk az, hogy minél korábbi életszakasztól segítsék a kiemelkedő képességű gyerekek kibontakozását. Olyan képzést kínálnak, amely teljesen innovatív, és amely a minket körülvevő világ jelenségeit hozza közelebb a diákokhoz. Az egészségügyi és a pénzügyi tudatosság, a természettudományi kísérletek, a jövőkutatás és a média is része a programnak. Rendhagyó rendezvényeik is vannak, valamint pszichológusok foglalkoznak a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztésével, de a fiatalok kreatív tanulási módszereket is elsajátíthatnak.