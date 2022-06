A magyarországi turizmus születésének 20. század eleji formáló erőiről és irányvonalairól tartott rendhagyó előadást június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának 102. évfordulóján Fodor István történész a mórahalmi Ezer Év Parkjában. Rámutatott, Trianon előtt nem beszélhetünk önálló magyar turizmusról, ahogyan önálló külpolitikáról sem, hiszen turizmusa az Osztrák-Magyar Monarchiának volt, csak a békediktátum aláírása után ébredt rá a magyar politika, hogy a saját turizmusban igenis van potenciál. Ugyanakkor a fürdőturizmusunkat az oszmánoknak köszönhetjük, tőlük ered – jegyezte meg.

Fodor István emlékeztetett, 1920 után jött be a köztudatba az „utazgassunk hazánk földjén” szlogen, ami a koronavírus okozta járványhelyzet után ismét nagy szerepet kapott, kap hazánkban. Az előadásból kiderült, Trianon után indultak meg a filléres vonatok, ekkor jött létre a Kéktúra Sátoraljaújhelytől Írott-kőig, külön intézmények jöttek létre a turizmus beindítása érdekében, valamint megindult a vidék felvirágoztatása. Ekkor kapott kiemelt szerepet Mezőkövesd, Hortobágy és Bugac is. Megkezdődött a főváros szerepének beépítése a köztudatba, Szent Imre emlékévet szervezetek és Budapesten tartották meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, ami miatt szintén deja vu érzése lehetett a szombati hallgatóságnak, hiszen tavaly szintén fővárosunk adott otthont a NEK-nek.

Ezerév parkja Trianon árnyékában - A magyarországi turizmus születésének XX. század eleji formáló erői és irányvonalai. Képen: Fodor István történész

Forrás: TOROK JANOS

Hozzátette, ahogyan a pandémia után, úgy a békediktátum aláírása után is az volt a cél, hogy az emberek megismerjék a hazájukat. A vidékkel megismerje a várost, a város pedig a vidéket, utóbbi fejlesztésére pedig akkor is és most is jelentős összegeket költöttek.

De a Balaton és a balatoni fürdőzés is a két világháború között jelent meg, ahogyan a manzárd tetők is az országban. Fürdő-, bor-, hajóturizmus indult, mely ma is él hazánkban. Elegendő csak Mórahalomra gondolni, az itteni turizmus gyökere is szintén a Trianon utáni évekből ered. Mindezen fejlődésnek persze kulturális hatása is volt, például Bugacon a Kurultáj, ami szintén Trianonhoz kötődik, mert a magyar politika úgy döntött, hogy amiért a nyugat elárult minket, az ősi kelet felé kell fordulni, hiszen onnan érkeztünk ide.

Mezőkövesden is ekkoriban terjedt el a matyóhímzés, azonban akkor még teljesen más jelentéssel bírt, mint ma. Fodor István elmondta, a nagyon szép, sokrétű ruha a végtelenül rossz anyagi helyzetet fedte el, éppen ezért 1925-ben a település főterén több értelmiségi elégette a matyóhímzéses ruhát. Úgy vélték, hogy ha egy család minden tagja készít magának ilyen öltözéket, akkor generációkon keresztül hordozza a szegénységet. Napjainkban viszont már a matyó kultúra fővárosává vált Mezőkövesd