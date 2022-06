Különleges, retró számítástechnikai csodagépezet éled újjá a látogatók előtt a Szent-Györgyi Albert Agóra In­formatikatörténeti kiállításán szombaton.

1967-ben hatalmas sláger volt a MIKROMAT kibernetikai építőkészlet. Ez egy olyan játékszer volt, amely megtanította használóját az akkor még terem méretű számítógépek alapelveire. A Kovács Mihály piarista tanár és tanítványa, Woynarovich Fe­­renc által épített MIKROMAT egy elektromechanikus ős-PC volt.

55 esztendővel később egy lelkes mérnök, Vid Gábor elkészítette a MIKROMAT replikáját. Az Agórában a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében bemutatják a replikát működés közben, sőt a látogatók ki is próbálhatják, hogy mennyiféle érdekes kapcsolás állítható össze, és milyen sok dologra használhatók máig a relék. 14 és 22 óra között tárlatvezetésekkel, 16 és 21 óra között a témával kapcsolatos előadásokkal várják az érdeklődőket.

A program jó alkalmat ad ar­­ra is, hogy a résztvevők megismerkedjenek a Neumann Társaság több mint ezer négyzetméteres Informatika Történeti Kiállításával, az ahhoz tartozó Neumann-emlékszobával, az in­­teraktív videójáték kabinettel, valamint a Muszka Dánielről és Simonyi Endréről szóló emléksarkokkal is. Továbbá látogatható lesz a Telefónia című, időszaki tárlat is, amely a távközlés történetéről mesél. A programok díjmentesen látogathatók.

Mindemellett az Agóra dísztermében este fél hat és fél 11 között óránként csillagászati előadások, a földszinten pedig logikai játékpark várja majd a kicsiket és nagyokat.