A „Szentesen olvasok” közösség a Szentes Városi Könyvtár segítségével és a Máltai Szeretetszolgálat Szentesi Csoportja és a Szentes Városellátó Nkft. támogatásával alakított ki egy közös pontot, ahol a kíváncsi lelkek és az érdekes könyvek találkozhatnak.

A Dózsa-kerti szekrényből bárki vihet el olvasnivalót, amit aztán vagy visszatesz a helyére, vagy hoz helyette egy másik könyvet. A könyvszekrény negyven kötettel indult, de pár nap után már több mint ötven könyv várja az olvasókat.

A csoportunk egyik tagja osztotta meg a „Szentesen olvasok” közösségben, hogy Szegváron is működik ilyen könyvcsere-pont. Én feldobtam az ötletet, hogy mi lenne, ha itt is létrehoznánk egy ilyet, amire mindenki pozitívan reagált

– mesélt az ötlet szárba szökkenéséről Szőcs-Józsa Adrienn.

Fotó: Majzik Attila

A olvasó-csoport az ötletükkel megkereste a városi könyvtárat, ahol Szekeres-Dancsó Mónika igazgató rögtön az ügy mellé állt. A könyvtár a kapcsolatrendszerével segített, a máltaisok szentesi csoportja adta a szekrényt, a városellátó munkatársai pedig kicsit „kipofozták” és a helyszínre szállították.

Az induláshoz szintén a könyvtár nyújtott segítséget, de a „Szentesen olvasok” közösség tagjai is lelkesen pakolták be az olvasnivalót a könyves szekrénybe.

Krimik, klasszikus szépirodalom, szakácskönyvek és mesekönyvek kerültek be a könyvcsere-pontra. Körülbelül negyven kötettel indultunk, de már látszik, hogy vittek el az első könyvek közül és tettek is hozzá, most ötvennél is több könyv van a szekrényben

– tette hozzá a könyvtár igazgatója.

Szerintünk egy hiányt pótol ez a könyves pont. Ha valaki itt sétál a parkban, vagy vár valakire, akkor addig sem unatkozik, olvasgathat ezen a szép helyen. Jó, ha az ember bármikor a kezébe tud venni egy könyvet

– mondta el Szőcs-Józsa Adrienn.