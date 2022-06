Nagyjából 10 éves, élő kapcsolat köti össze a Csongrádi Színtársulatot és az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkört. Először 2013-ban vitte ki a társulat a Hegedűs a háztetőn című darabját Óbecsére, és azóta is szívesen keresik fel a vajdasági települést.

Több éve terveztük már az újabb fellépést, legutóbb öt éve jutottunk el Óbecsére, akkor a Menyasszonytáncot mutattuk be. A muzsika hangja című da­­rabot is nagyon szerettük volna bemutatni ott, de sajnos a pandémia miatt erre nem volt lehetőség – számolt be Ferentzi Katalin, a színtársulat vezetője. Hozzátette, ezért különösen örülnek, hogy most végre összejött az óbecsei fellépés.

Szeretjük az ott élő magyarokat, akik mindig nagy szeretettel fogadnak bennünket, a Petőfi kultúrkör tagjaival pedig jó barátság alakult ki köztünk az évek során. A testvérvárosi kapcsolat egy kötelék, és ahogy az igazi testvérek, ragaszkodunk egymáshoz – tette hozzá a társulat vezetője. A csongrádiak Óbecsén is sikert arattak az Egy a ráadás című vígjátékkal, a darabot szeretnék még más határon túli közönségnek is előadni.

Erdélyről álmodozunk, jó lenne ott elbúcsúzni az Egy a ráadástól. Rengeteg munkát fek­­tettünk ebbe a darabba, szeretnénk az ottani közönségnek is bemutatni. Egy ilyen turné azonban nagyon sokba kerülne, ezt szponzor nélkül, önerőből nem tudnánk összehozni – je­­gyezte meg Ferentzi Katalin.

Mint megtudtuk, a nyár hát­­ralévő részében sem unatkoznak majd a színjátszók, augusztusra ugyanis két elő­adást is tartogatnak: Lázár Er­­vintől A fájós fogú oroszlán című darabot adják majd elő az Erzsébet-tábor gyerekeinek, a borfesztiválra pedig Török Rezső négy egyfelvonásos vígjátékával készülnek.

Egy percre sem áll le nyáron a színtársulat, a borfesztivál után folytatjuk a már ko­­rábban elkezdett Hétvégi gyilkosság című darab próbáit. Ez egy egészen új kihívás lesz, eddig még nem játszottunk krimit. Ennek a bemutatóját jövő tavaszra várhatja a közönség – vázolta terveiket a színtársulat vezetője.