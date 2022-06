Ismét ki kellett tenni a teltház táblát a szegedi Deja Vu Fesztivál kapuira, ugyanis a háromnapos időutazás második napján is hatalmas érdeklődés övezte a 90-es és 2000-es évek legendáit.



A nyár legjobb hétvégéjének folytatását délutántól Csordás Tibi, az UFO Update valamint Korda György és Balázs Klári indította be. Magyarország legimádnivalóbb házaspárja 8 év kihagyást követően lépett a Deja Vu Fesztivál színpadára, akik minden túlzás nélkül kiérdemelték a legkedveltebb hazai produkció címet a szombati kínálatban.



Az esti folytatásban a mambókirály Lou Bega táncoltatta meg a Partfürdő időutazóit, akit a spanyol Las Ketchup lányok követtek az idei évben 20 éves Ketchup Song című dalukkal, amelyről a szervezők egy külön köszöntéssel meg is emlékeztek.





Habár Szegedre megérkezett és készült az estére, Alexandra Stan kénytelen volt a fellépését az utolsó pillanatban lemondani. Fájó torokkal érkezett, tünetei folyamatosan erősödtek, így a délutánt a szegedi Fül-Orr-Gégészeti klinikán töltötte, ahol az orvosok kényszerpihenőre ítéték a hangszálait. A lázas, kimerült énekesnő a szegedi hotelszobájából küldött videóüzenetet a fesztivál közönségének és biztosított mindenkit arról, hogy a legközelebbi alkalommal garantáltan őrületes bulit varázsol a Partfürdőre.



A kiesett fellépést a nagyszínpad két aznapi házigazdája, Gabriel B. és MolnárBé töltötte ki egy energikus összeállítással, amelynek végén a szombati nap egyik legszebb pillanata is összejött: A két dj megemlékezett azokról a legendákról, akiket a legutóbbi fesztivál óta elvesztett a hazai zenei élet, így világító mobilokkal a kézben, egymást ölelve énekelte egy emberként a teljes Deja Vu Family az Omega - Gyöngyhajú lány című klasszikusát.



A nagyszínpados program zárásaként az idei esztendőben újrázó Basshunter tette oda magát a helyzethez alkalmazkodva egy hosszabb és kimondottan a hazai közönségre szabott energiabombával. Az éjszakai programban a Wannabe XXL, Dj Newl és Bigiboy szórakoztatta hajnalig a fesztiválozókat.

Az időutazásban ma sincs megállás, a pünkösd vasárnap felpörgetéséről a Paradisio, Masterboy, Alex Gaudino, a Cascada és persze a hazai nagyágyúk gondoskodnak. A kétszeres teltház után esélyes egy harmadik is, hiszen őrületes tempóban fogynak a napijegyek, így aki még szeretne utoljára 18 lenni, igyekezzen mielőbb beszállni az időgépbe.