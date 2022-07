A cowboyokról és indiánokról szóló tárlat törzsanyaga az USA-ból, az Oklahomai Cowboy és Western Múzeumból érkezett, és izgalmas tárgyakon keresztül mutatja be a mai 40-es, 50-es korosztály gyermekkorának valódi és filmes hőseit. Hegedűs Anita, a múzeum PR-referense lapunknak elmondta, leginkább családok érdeklődnek a tárlat iránt: szülők és nagyszülők mutatják be a gyerekeknek azt a világot, amelyről ők annak idején sikerregényekben olvastak. A kicsiknek egyébként külön interaktív, játékos termet is berendeztek felvehető ruhamásolatokkal, indián sátorral és sok játékkal – ezen a helyszínen is sokan szívesen elidőznek. De sok turista is ellátogat a múzeumba, ők a városnézés egyik programjaként iktatják be a tárlat megtekintését.

Így tett Svercsok Beáta és Medve Gábor is, akik Mezőkövesdről érkeztek három napra Szegedre. Mint elmondták, még sosem jártak a városban, de sok jót hallottak róla. Egy nap után pedig meg is tudták erősíteni: nagyon hangulatos az itteni környezet.

A kiállítást egy kolléganőm javasolta. Bár nem olvastunk Carl May-könyveket, az indiános vonal nekünk elsősorban a Westworld című sorozatból ismert, pont emiatt felkeltette az érdeklődésünket, ezért jöttünk el – mesélte Gábor. Időzítésük pedig nem is lehetett volna tökéletesebb, hiszen ők lettek a tárlat 10 ezredik látogatói. A fiatal párt Bárkányi Ildikó igazgatóhelyettes köszöntötte egy ajándékcsomaggal, amelyben két indiános könyv lapult. Utóbb kiderült, tökéletes volt a témaválasztás, mert ez a rész tetszett nekik a kiállításban is a legjobban.

Főleg a ruhák. A gyöngy díszítések gyönyörűek – lelkendezett Beáta.

A cowboy-indián kiállítás december 31-ig látható Szegeden, nyáron pedig szombatonként hosszított nyitva tartással, este 8 óráig várják az érdeklődőket. Ezeken a napokon ráadásul ajándék tárlatvezetések is indulnak 17 órától.