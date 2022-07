Nyílt nappal várnak a szentesi íjászok, vasárnap 17 órától lehetőség van saját tradicionális íjászfelszereléssel használni a célokat. Ha valakinek nincs felszerelése, az sem nagy baj, ezen alkalommal bérelni is lehet. A résztvevőket kezdő és haladó pályával is várják, emellett egy meglepetéssel is készülnek: a számszeríjászatot is ki lehet majd próbálni a Madách Imre utcában.

Az íjász grund nemrég nyitotta meg a kapuit, a harminc méteres pályára tizennyolc célt lehet felállítani.

Nagy az érdeklődés az íjászatra a városban. Ez egy nagyon jó, nagy összpontosítást igénylő sport, amiben az olyan gyerekek is kibontakozhatnak, megmutathatják a tehetségüket, akik más sportokban bizonytalanok – fogalmazott Lázár Mihály, a grundot működtető Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület vezetője.

Hozzátette, a nyílt napokat szeretnék rendszeressé tenni, a július 24-i alkalmat követően havonta rendeznének ilyen programokat.

Aki ellátogat hozzánk, az olyan körülmények között gyakorolhatja a középkorban használt tradicionális íjászatot, amit otthon nem tud megteremteni. Ez azért egy veszélyes sport, fontos, hogy nálunk biztonságos körülmények között tudnak gyakorolni. Emellett pedig a szabad levegőn, madárcsicsergésben lehet íjászkodni, ami akár egy jó családi program is lehet – fűzte hozzá a szervező.