Családi napot szervezett a kiskundorozsmai szegregátumban élő romáknak a Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat szombaton Sziksósfürdőn. Nagy Mihály, az önkormányzat elnöke lapunknak elmondta, több százezer forintot nyertek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által létrehozott Nemzeti Együttműködési Alapból, ebből szervezték meg a programot. Ezen az elmúlt 11 évvel ellentétben, a szegedi romák nem tudtak jelen lenni, ugyanis az anyagiak nem tették azt lehetővé.

Megjegyezte, a nap lebonyolításához a Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítványtól, továbbá az Odú Központtól is kaptak támogatást. Így ingyenes fürdőzési lehetőséget biztosítottak a jelenlévő 54 fő számára, és játékos feladatokkal is készültek, ebédre pedig sertéspörkölt készült bográcsban. A programok alatt pedig autentikus zenHozzátette, nagy szükség volt már az esőre, de egy picit várhatott volna még, hiszen pont az ebéd közben zúdult le a csapadék, így újra kellett teríteni. A délutáni programokat pedig le is mondták, hiszen mindannyian alaposan megáztak.

Kérdésünkre elmondta, a szegedi önkormányzat ifjúsági és kulturális keretéből is kaptak anyagi támogatást, azt kiegészítve ősszel és télen is kulturális és ifjúsági napot tartanak majd a szegedi szegregátumban élő romáknak. Terveik szerint szórakoztató programokkal és meghívott vendégekkel várják majd őket a rendezvényen.