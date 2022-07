Diplomamunka lett a makói-szegedi The Garde zenekar Kicsit nálad című dalából, egy helybeli egyetemista, Vizi Viktória ugyanis erre készített videoklipet a bizottságnak. A kisfilm nem csak a zenekarnak tetszik: a vizsga sikerült.

Mindig is érdekelt a videoklipek világa, a zenekart már régről ismerem – mondta a Metropolitan Egyetem média-design szakos frissen diplomázott makói hallgatója, Vizi Viktória, aki nem mindennapi diplomamunkával jelentkezett: klipet készített a Garde együttes egyik számára. Mint megtudtuk, Viktóriának gyermekkori barátnője a zenekar dobosának, Prágai Krisztiánnak a lánya. Maja szerepel is a kisfilmben egy sráccal, Baranyi Armanddal együtt. A klipben feltűnik a makói városkapu, majd a két fiatal a Maros-parti zöld háznál ül egy-egy széken, majd mutat be táncmozdulatokat, közben pedig bevillannak a zenekar próbateremben készült felvételei. Viktória azt mondta, először készített videoklipet. A munkához saját felszerelést használt, maga találta ki a koncepciót, írta meg a forgatókönyvet. Nehéz, de nagyon izgalmas kihívás volt. Remélem, lesz még alkalmam hasonló feladatra – tette hozzá.

Hosszú évek csöndben

A makói–szegedi The Garde 1991-ben alakult főiskolai zenekarként, és már a kezdetekkor saját számokat írt. Az annak idején is nagy rajongótáborral bíró csapatnak három kazettája és két CD-je jelent meg, végül azonban, mivel munkahelyi, családi kötöttségek miatt nem tudták vállalni azt, hogy a fővárosba költözzenek, a nagy áttörés elmaradt. Hosszú éveket töltött csöndben, de néhány éve újra aktív. A fiúk úgy gondolták, zenéjük és szövegviláguk ma is sokakat meg tud érinteni. A csapat örömmel fogadta az egyetemista lány felkérését és elégedett az elkészült alkotással.

Könnyű, mint egy nyári fröccs

Ez egy egyszerű, vidám dal, nincs mögötte komoly mondanivaló. Könnyű, mint egy nyári fröccs – mondja a klip alapjául szolgált nótáról Botos Tibor zenekarvezető. A szövegét ő írta, a zene pedig Deák Attila szólógitáros érdeme, aki 4 esztendeje erősíti a csapatot. Nagyjából egy éve játsszák koncertjeiken és egy szegedi stúdióban rögzítették a klip kedvéért. Egyáltalán nem szóltunk bele, milyen legyen, csak a végeredményt láttuk. Nagyon jó érzés tudni, hogy milyen komoly grémium nézte meg a zenekart – tette hozzá. Egyébként szinte véletlenül tudta meg, hogy Viki vizsgamunkája pozitív értékelést kapott: a patikában megszólította egy hölgy, aki bemutatkozott, kiderült, hogy Viki édesanyja, gratulált a kliphez, és örömmel újságolta el, hogy a vizsga sikerült.

Születésnapot ünnepelnek

Botos Tibortól megtudtuk, a zenekar idén ünnepli 30. születésnapját: első fellépésük ’92 májusában volt, egy teherautó platóján muzsikáltak Makón más zenekarokkal együtt. Koncertjeik most ennek az évfordulónak a jegyében zajlanak. A közeljövőben Dunaújvárosban lépnek fel, de játszani fognak a makói Hagymafesztiválon is. Természetesen születésnapi koncert is lesz, valamikor ősszel, régi tagok közreműködésével.