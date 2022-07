A tavalyi évadban Ray Cooney és John Chapman Kölcsönlakás című vígjátékában remekelt Dobó Kata az újszegedi szabadtéri színpadon, ma pedig Szente Vajk és Galambos Attila A dominógyilkosság című krimijében tér vissza a Tisza-parti játszóhelyre. Lapunknak elmondta, szép emlékeket őriz a szegedi közönségről.

Most is élénken él bennem, mennyire kitartó volt tavaly a közönség. Sajnos az első előadást elmosta az eső. Küzdöttünk egy darabig, a nézők felvették az esőkabátokat és senki nem ment el, de sajnos aztán már balesetveszélyessé vált a színpad. Nagyon jól esett, hogy annyira kíváncsiak voltak ránk, hogy a rossz idő ellenére is a végsőkig kitartottak – mondta a népszerű színésznő.

A cselekmény helyszíne egy hajó, ahol a frissen beiktatott külügyminiszternő szándékozik új kollégáival egy kellemes hétvégét eltölteni. A kedélyes ismerkedést azonban gyorsan félbeszakítja egy váratlan levél, majd egy rejtelmes gyilkosság.

Nagyon szeretem a krimiket nézőként is, különösen az Agatha Christie-típusú történeteket. A dominógyilkosság cselekménye annyiban hasonló, hogy mivel a helyszín egy katamarán, rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy a gyilkos nem lehet kívülálló, hanem a hajón lévők közül valaki. A megoldás szempontjából azonban nagyon különbözik a történet Agatha Christie regényeitől. Egészen megdöbbentő lesz a végkifejlet – részletezte.

Azt is elmondta, hogy egészen máshogy zajlott a próbafolyamat, mint más műfajú daraboknál.

Itt először a karakter igazságát próbáltuk el, és csak aztán igyekeztünk eltüntetni a nyilvánvaló utalásokat és egy sejtelmes fátyolba burkolni a szereplőket és a tetteket, amelyet szépen lassan rántunk csak le. Éppen ezért szerintem érdemes kétszer megnézni, mert akkor is nagy élmény, mikor valaki már ismeri a tettes kilétét – fejtette ki Dobó Kata, aki a produkcióban Sharon, a sajtószóvivő bőrébe bújik.

Sharon még keresi a helyét az új pozíciójában. Nagyon nem tetszik neki, hogy nincs feltétlenül elfogadva. Mindenki a szépségével van elfoglalva, senki nem gondolja róla, hogy helyt tud állni a munkájában. Ugyanakkor nagy várakozással és boldogsággal tekint a kiruccanás elé – fejtette ki.

Noha a történet egy fiktív politikai viszonyrendszerbe ágyazott, a felvetett témák és problémák sok esetben rímelnek a valósággal. Dobó Kata kiemelte, talán a gyilkos kilétének felfedésével sem érhet nyugvópontra a nézőkben a darab.

– Például a média manipulatív hatását, a különböző népcsoportok ellentétét, a háborúk témáját is érinti a darab. Tehát számos olyan probléma vetődik fel, ami előadás után is töprengésre adhat okot a nézőkben. A társadalmi kérdések mellett persze személyes, egyéni problémákat is felvet a darab, úgyhogy mindkét fő emberi sík terítékre kerül – mondta Dobó Kata.

képalá: Nyolcan indulnak, de vajon hányan élik túl a hajókirándulást? Fotó: Szegedi Szabadtéri Játékok