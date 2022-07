Ugyé nem túl késő?!



Lögyön az újév kicsit jobb mint a régi,

hogy né köjjön aztat sosé visszaríni.

Lögyön nevettető, bánat-elkergető!

Süssön a nap sokat, de túlság sokat!

Fújjon a szél néha, de csak langyosan!

Lögyön szöröncse is kicsit több mint tavaly,

Né oly lustán járjon, mint régönte a bivaly!

Máshová is mönnyön, né csak üsmerőshön,

Közbe-közbe szögényembört is köszöncsön.

Lögyön sok baráccság, mög sok jó igazi társaság,

Békét akarókat séhun mög né báncsák!

Gyűjjön az újév úgy mint annak idejin,

Mög leginkább az egésség javujjon égy kicsit.

Éjjön mindönki a tavalyiná jobban,

Dógozni né köjjön olyan túlság sokat.

Béküjjön ki embörtársával az embör,

Égymásnak né csak a piacon köszönnyön.

Hát a kétezerhuszonkettő valami ilyesmi lögyön!

Örömöt, békét, baráccságot,

s tán möghozza a boldogságot,

ha egészség van.



(Varga József, Ópusztaszer, 2021)