Szinte nem volt olyan járókelő, aki ne állt volna meg legalább rövid időre gyönyörködni a Széchenyi térről a Dugonics térre muzsikaszó kíséretében vonuló, ifjú néptáncosok szemet gyönyörködtető népviseleteiben, valamint az ízelítőben, amelyet a Klauzál téren mutattak be. „Ihaj-csuhaj, sose halunk meg!” – énekelték a táncosok, és talán nem volt néző, aki lelkesedésüket látva, valamint a szárnyaló, magyar virtus őserejét érezve legalább egy pillanatra el ne hitte volna.

A 13. Martin György Néptáncfesztivál Dugonics téri megnyitóján már szép számú tömeg várta a menetet. A fesztivált Roboz István, a Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál Alapítvány kurátora, valamint Demarcsek György, a Martin György Néptáncszövetség alelnöke nyitotta meg.

– 1998 óta működik az alapfokú művészet oktatása néptánc területén is csoportos formában. Fantasztikus gyermektömegek nőttek fel azóta, ezek a gyerekek kerültek be a felnőtt együttesek utánpótlását jelentő, ifjúsági együttesekbe – mondta el Demarcsek György, majd azzal folytatta, hogy a Martin-fesztivál kezdetben a felnőtt néptáncosok seregszemléje volt, 2010 óta azonban kimondottan az ifjúsági, utánpótlás korosztály bemutatkozó terepe. Az ország különböző ifjúsági néptáncfesztiváljainak csúcspontja minden évben az ifjúsági néptánc antológia, amelyre a Martin-fesztiválon versenyző csoportok is bejuthatnak, ha a zsűri javasolja őket.