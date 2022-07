Ki az? Tizenöt évesen írt versét közölte a Tiszatáj, egészen a lap bezárásáig, 1986 nyaráig házi szerzőnek számított, a rendszerváltás után tizenegy évig minden nap ott volt a neve a Délmagyarországban, és most, túl a hatvanon jelent meg első novelláskötete a Gondolat könyvkiadónál.

​Ne lepődjünk meg, ha nem tudjuk összerakni a mozaikot. Egykori főszerkesztőnkről, Dlusztus Imréről van szó, aki középiskolás kora óta Vecsernyés néven publikál, de ennek is jól megadja a módját, mivel hét-nyolc évente jelentkezik néhány egészen különleges, sűrű szövetű verssel. Dlusztusról tudjuk, hogy kiváló publicista, hogy több témában (orvosper, bős-nagymarosi vízlépcső, Balaton, patikatörténet, sör- és pálinkakultúra) jártas közíró, hogy több kötetes labdarúgó-szakíró, hogy többek között könyvet írt Lékó Péterről (A sakkzseni), és hogy 25 borral kapcsolatos köteten van ott a neve, de novellistaként még nem jelentkezett.

Önmagát is meglepte, hogy 2020 nyarán egy hónap alatt megszületett a mostani könyvhétre kijött kötet kétharmada. Kertszomszédja unszolta, írjon egy alsóvárosi regényt. Egyelőre novellák születtek, amelyeknek a témaválasztása részben az ősi városrész a maga zárt kultúrájával, ám az írások egy része Baranyához, az ottani német ajkú közösséghez kötődik, lévén a szerző félig sváb származású.

​Itt is, ott is meghatározó az erős katolikus alap, a család és a munka becsülete, meg a bűntudat és a szorongás. A novellák fojtott levegője magával ragadja az olvasót, akit szinte légszomj ér el az erős tempójú, szigorúan szerkesztett, egyszerre kőkemény és lírai szövegek befogadásakor. De helyesebb, ha azt írjuk, ez a komor, depresszív, Hajnóczy Pétert megidéző világ fogadja be, szippantja magába és gyűri le az olvasót.