Teltházzal indult a mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színház 2022-es évadának lovas színházi műsora. A Nemzeti Lovas Színház Marica grófnője nyitotta az előadások sorát. A Marica grófnő elvarázsolta a közönséget. Az előadás igazolta, hogy miért is szereti a mórahalmi közönség a lovas darabokat. Pintér Tibor és társulata nem spórolt az energiával, egy egészen varázslatos estével ajándékozta meg a nézőket. Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere a lovas színházi produkciók kezdete előtt a szabadtéri színház idei évadát lezárva elmondta, eddig csaknem 15 ezer ember látogatott el Mórahalomra az előadásokra, de most újabb izgalmas évad elé néz a város, izgalmas előadássorozat gazdagítja a nézőket. A Marica grófnő más miatt is különleges előadás volt. Ilyen még nem volt a Patkó Lovas és Szabadtéri Színházban: az előadás után egy fiatalember a közönség előtt kérte meg a választottja kezét.

Forrás: Albert Peter - AlPeFoto

Jegyek kaphatók az Aranyszöm Rendezvényházban munkanapokon munkaidőben és a Thermál Panzióban minden nap 0/24 órában. A lovas színház a következő produkciókkal várja a közönséget: Mágnás Miska, Szilaj, Rózsa Sándor, Rómeó és Júlia, Honfoglalás, István a király – István a mi urunk, Aladdin és a Fehérlófia. Minden megvásárolt jegy mellé a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe szóló belépőt adnak ajándékba.