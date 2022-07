- Akik itt megtapasztalják, hogy mennyire szép is a mezőgazdaság, ők másképp tekintenek a mi hivatásunkra. Korábban, 1-2 évtizeddel ezelőtt, úgy nőttek fel a gyerekek, hogy vagy a szüleiknek, vagy legalább a nagyszüleiknek volt otthon kertjük, és állatokat is neveltek. Most, sokszor alapvető dolgokról is beszélünk. Olykor felmerül a kérdés, hová veszett el az ősi tudás, az apáról fiúra, anyáról lányára szálló ismeretek? Valahol ez a fonál megszakadt, akkor, amikor sokan költöztek faluról városba és a mezőgazdaság helyett más pályát választottak – mondta Mikó Edit. Hangsúlyozta, napjainkban újból intenzívebb érdeklődést tapasztalnak a mezőgazdaság iránt.

- Ma már teljesen más munkát jelent a mezőgazdaság. A gépesítés okán már nem annyira nehéz fizikai munkáról van szó, mások az eszközök és a lehetőségek is. Ellenben hatalmas a kihívás, hiszen nekünk úgy kell táncolnunk, ahogy a természet fütyül. Meg kell találnunk a módját, a válaszokat, hogy a jelenlegi környezetben, amit például az óriási aszály teremt, hogyan is boldoguljunk – fogalmazott a dékán, kiemelve, az elmúlt évek pedig azt is bebizonyították, hogy az országnak minél inkább önellátóvá kell válnia az élelmiszer-termelés tekintetében.

A családi nap számos érdekességet tartogatott. A rendezvényen drón- és trófeabemutatót, légpuskás lövészetet, növényfelismerési játékot is szerveztek. Teljes kép a tejről címmel a tejjel kapcsolatos tévhitekről is beszélgethettek a kar szakértőivel a tangazdaságba látogatók, akiket lovas kocsikázni is elvittek. Nagy érdeklődés kísérte a galamb- és drón bemutatót is, illetve egy boncolást is megnézhettek a résztvevők.