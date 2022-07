A hajdani JATE Klubhoz fűződnek Dés László első szegedi élményei – mondta el lapunknak a Kossuth-, Liszt- és Príma primissima-díjas zeneszerző és dzsessz-zenész, aki szerdán ad koncertet a Szegedi Szabadtéri Játékok újszegedi színpadán.

Szeged az egyik legvarázslatosabb magyar város, ez tagadhatatlan. Az építészete, a fekvése, az egész hangulata egészen különleges. Már egész fiatal koromban nagy élményem volt a JATE Klub, dzsessz-zenészként sokat jártam Szegedre, mindig kiváló volt a közönség. Mindemellett a Valahol Európában 1995-ös májusi bemutatója után nyáron a Szegedi Szabadtéri Játékokon rendezte újra Horváth Péter a darabot. Az is fantasztikus élmény volt, négy előadás egymás után, felejthetetlenek az ott töltött napok, máig emlegetjük a kollégáimmal – mesélte Dés László, majd azzal folytatta, hogy nagy örömmel töltötte el, amikor a Szabadtéri Játékok 80. évfordulóján a közönség szavazatai alapján tűzték ismét műsorra a Valahol Európában musicalt.

Dalain, mint például a Vigyázz rám, Olyan szépek voltunk, Nagy utazás, Akarsz-e? slágereken generációk nőttek fel. Elmondta, legismertebb és legújabb szerzeményei egyaránt elhangzanak majd a szerdai koncerten.

A régi kedvencek természetesen most sem maradnak el, de folyamatosan írok új dalokat. Például az egyik legújabb egy Geszti Péterrel közösen írt, háborús dal, hiszen azt gondolom, a művészet dolga reflektálni a minket körülvevő világra. Több olyan friss dal is elhangzik majd a szegedi koncerten, amelyek még nem jelentek meg lemezen – mondta.

Vendégei ez alkalommal Básti Juli és Nagy Ervin lesznek. A Kossuth-díjas színésznővel 1987-ben kezdődött együttműködésük a Hallgass kicsit lemezzel, azóta az egész országot végigjárták már a nagy sikerű Férfi és Nő produkcióval.

Nagy Ervinnel egészen friss az együttműködés. Láttam énekelni, és megdöbbentően jó, nagyon erős tenor hangja van. Gyönyörűen énekelnek Julival együtt duetteket, nagyon jól állnak egymásnak. Azért szeretek színészekkel dolgozni, mert egészen máshogy adnak elő egy dalt, mint egy énekes. Különlegesen mély tudásuk van az emberről, hiszen mindennap más bőrébe bújnak. Ez a hitelességre való törekvés a dalok esetében is elengedhetetlen, hiszen alapvetően azok is történeteket mesélnek – fejtette ki Dés László, aki dalainak születéséről is beszélt lapunknak.

Minden esetben, amikor színészeknek írok, Bereményi Gézával dolgozom. Mindig a zene születik meg előbb, csak utána a szöveg. Gézával kezdettől fogva úgy alkotunk, hogy ő mellettem ül, én zongorázom a dallamot, és ott helyben írja a szöveget. Ez nagyon jó dolog, mert testközeli – fejtette ki, majd azzal folytatta, egész pályája során a legfőbb célja a lelkek rétegeinek minél mélyebb és maradandóbb érintése volt. Ez a szándék adja műveinek egészen egyedi, bensőséges hangulatát.

A végcél mindig ugyanaz: megérinteni. Öröm számomra, ha hatással lehetek az emberekre és a legnagyobb öröm, hogy tudom, a dalaim többsége elég komoly emóciókat vált ki a hallgatóságból – mondta a zeneszerző, akit Újszeged után legközelebb július 28-án a Margitszigeten láthat a közönség.

Nagy premierünk lesz, a címe Így öten!, amely nagyon hasonló lesz a hajdani Férfi és Nő produkcióhoz. Básti Juli, Für Anikó, Mácsai Pál, Nagy Erin és jómagam leszünk benne – közölte.