Toldi Zsuzsanna keze alatt több ezer diák fordult meg, negyvenkét évig állt a katedrán. Pontosabban szólva nem állt, hanem a padok, a gyerekek között töltötte ezeket az éveket. Azt vallja, a pedagógusoknak tisztelni kell a tanulókat, partnernek kell tekinteni a gyereket. Készülő könyve elején két Oscar Wilde-idézet is szerepel, amelyek központjában a gyerekek szeretete áll.

Én azt gondolom, abból kellene kiindulni, hogy nincs rossz gyerek. Mindegyikükhöz vezet út, azt meg kell találnunk. Ez nem biztos, hogy mindig sikerül, de akkor is meg kell próbálni – vallja a nyugdíjas pedagógus.

Készülő könyve erről is szól, a társadalomnak és a pedagógus-kollégáknak is üzen, mert gyönyörű pályának tartja a tanári hivatást.

Emellett természetesen a gyerekek a főszereplők, rengeteg diáktörténetem van: a pályám elején faluban és tanyasi iskolában is tanítottam. Nagyon szerettem azt a világot, az ahhoz kapcsolódó történeteket írtam le a Krétaporban. Kölcsönösen nagyon szerettük egymást a tanítványaimmal, ezek a kapcsolatok a mai napig élnek. Persze voltak kudarcaim is, azok is szerepelnek a könyvben. Egyszer például megzsarolt az egyik diákom, amelynek a végén majdnem engem lőttek le a rendőrök, akik, hogy finoman fogalmazzak, nem voltak a helyzet magaslatán – mesélte nevetve az írónő.

Toldi Zsuzsanna elárulta, a könyv kézirata már elkészült, a Krétapor ősszel jelenik majd meg négyszáz példányban. A tervek szerint a budapesti bemutató után országszerte több helyen is szeretné majd megismertetni a közönséggel a könyvet.