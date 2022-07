Ismét hiányzik a vonó a bronz szoboralak kezéből – tapasztaltuk a napokban Fátyol Mihály cigányprímás szobra előtt elhaladva. A makói szobrász, Kiss Jenő Ferenc alkotása 2009-ben került a helyére és nyomban a turisták kedvence lett, a mai napig sokan fényképezkednek mellette – a helybeli tisztelői még megemlékezést is tartottak mellette. Az ötlettel, hogy ily módon örökítsék meg a városszerte tisztelt, kedvelt muzsikust, egykori zenésztársától, Bozsogi Attilától származott, aki a nemes ügy érdekében még aláírásokat is gyűjtött.

A szobrot 13 évvel ezelőtti felállítása óta sajnos többször megrongálták – szinte nem múlik el úgy nyári szezon, hogy ne történne ilyesmi. A vandálok célpontja legtöbbször a vonó, azt hajlítják meg vagy törik le. Érdekes, hogy előfordult olyan is, amikor azt eldobták a közelben a fűben, és éppen Bozsogi Attila találta meg. Most mi nem jártunk hasonló szerencsével, úgyhogy a szobor darabját pótolni kell. A legutóbbi rongálás óta majdnem pontosan egy esztendő telt el, ugyanis tavaly június 28-án, 17 óra 55 perckor történt az az eset. Az időpontot a térfigyelő kamerák felvételei alapján sikerült ilyen pontosan meghatározni. Az elkövető fiatalkorú volt, jogerős bírósági büntetését azóta megkapta garázdaság bűntette miatt, 200 óra közérdekű munkát kell végeznie. Az általa okozott kár 300 ezer forint volt, amit az ítéletet követően be kellett fizetnie határidőre az önkormányzat számlájára, vagy részletfizetést kérhetett.

A mostani vandál akciót jeleztük a városházán, ahol azt ígérték, megteszik az ilyenkor már szokásos lépéseket. Mivel a térfigyelő kamera továbbra is működik a szobor közvetlen közelében, könnyen előfordulhat, hogy ismét hamar meglesz a tettes és megkapja méltó büntetését, illetve behajtják rajta a költségeket. A szobrot a rongálások alkalmával egyébként eredeti alkotója szokta rendbe hozni, alighanem most is így lesz.