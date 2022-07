Van egy Micimackó-epizód, amelyben Tigris arra buzdítja Zsebibabát, hogy fürödjön meg a sárban, legyen piszkos, mert minél piszkosabbak vagyunk, annál jobb az élet. Zsebibaba örömmel meg is fürdik a Százholdas Pagony pocsolyáiban, önfeledten élvezi, hogy végre nem a folytonos tisztaság unal­mas, felnőttes szabályát követi, hanem bizony a tilosban jár. Élvezi, mert még gyerek. A gyerekeknek lételemük, hogy olykor kisebb-nagyobb csínyeket kövessenek el, és erre a természetes vágyra játszik rá ez a Micimackó-epizód, és ugyanez a vágy hajtja Grut is, a kicsik körében közkedvelt Minyonok-filmek jóságos gonosztevőjét.

A Minyonok: Gru színre lép tulajdonképpen egy előzményfilm, vagy más szóval eredettörténet, ami azt meséli el, hogy hogyan lett a kisfiú Gruból a világ legkrea­tívabb gonosza. Gru már az iskolapadban is kijelentette a tanító néninek, hogy ha nagy lesz, ő bizony a világ legjobb gonosztevője lesz. Kinevették. Ez azonban nem szegte a kisfiú kedvét, továbbra is bálványoz­­ta az Álnok Hatost, azaz a földkerekség legszuperebb szupergonosz csapatát. Ördögi tervei kovácsolásához csakhamar se­­gítséget is kapott, miután duzzogva bár, de végül beengedte titkos laboratóriumába a folyvást halandzsanyelven hablatyoló, kis sárga teremtményeket, a minyonokat. Gru az Álnok Hatost imádta, a minyonok meg őt. A történet részletesebb kibontásával inkább nem untatnám felnőtt olvasóimat, ehelyett megválaszolom a legfontosabb kérdést: igen, érdemes megnézni a legújabb Minyonok-filmet.Érdemes, mert kellően rövid, másfél órás sincs.

Eltelik vele az idő, szinte észre sem vesszük, úgy peregnek az események. A három rendező, Kyle Balda, Brad Ableson és Jonathan del Val mindvégig ügyeltek arra, hogy ne legyen megállás, ugyanakkor azt is szem előtt tartották, hogy a gyors tempó lehetőleg ne fokozódjon a követhetetlenségig. Érdemes megnézni a filmet, mert nemcsak egy szálon fut a cselekmény, hanem menetközben több részre szakad, és mindegyik szál ugyanolyan szórakoztató és izgalmakkal teli. Érdemes megnézni, mert a sztori nem túl bugyuta, és a felnőtt nézők számára képtelenül mesei, csodás elemek inkább csak a film utolsó negyedében jelentkeznek. Érdemes megnézni a filmet azért is, mert vicces. Mondom ezt úgy, hogy a kapcsolatom a minyonokkal nem indult épp zökkenőmentesen. Ám amilyen irritálónak és idegesítőnek tartottam ezeket a kis sárga lényeket, mára már oly bájosnak látom őket. Bájuk fényét ez a film is emeli. Grut pedig ugyan ki ne szeretné? Valljuk be, hogy nincs izgalmasabb egy olyan jófiú figuránál, aki közben rendre ördögi terveket forral! Érdemes megnézni a filmet, mert látványos.

A háromdimenzió a legjobb választás, de bőven élvezhető úgy is, ha hagyományos 2D-s vetítésre ülünk be. Végül, de nem utolsósorban azért érdemes megnézni ezt a filmet, mert a gyerekek csillogó tekintetét látni egyszerűen felemelő érzés. Higgyük el nekik, hogy ők azt is látják ebben a filmben, amit mi már nem. Et­­től csillog a szemük.



Hát lehet nekik ellenállni? Nyomás a moziba!