Czibolya Kálmánról Makón szinte mindenki tudja, hogy kiváló független filmes, a fiatal tehetségeket mentoráló Makói Videó és Művészeti Műhely vezetője, azt viszont kevesebben, hogy valóságos szenvedélye Korea. Az Erzsébet ház legutóbbi táborzáró estjén erről vallott – a beszélgetésre elhozta egy tanítványát, Csonka Zétényt is.

Forrás: Czibolya Kálmán

2002 júniusában láttam a japán-dél koreai közös focivébé szöuli megnyitó ünnepségét a Magyar Televízióban. Ez szinte rabul ejtett. Azt gondoltam, mindenképp el akarok jutni Koreába, látni akarom azokat az arcokat és szeretném megismerni a kultúrájukat – mondta Czibolya Kálmán arról, miként kezdődött a távol-keleti, számunkra egzotikus ország és népe iránti szenvedélye. A most 29 esztendős Makói Videó és Művészeti Műhely alapítója, vezetője az Erzsébet ház legutóbbi táborzáró estjén beszélgetett Szeberényi Klára kommunikációs szakemberrel koreai élményeiről. A beszélgetésbe be- bekapcsolódott tehetséges tanítványa, Csonka Zétény is, aki ugyancsak megjárta már Koreát.

Egy álom valóra válik

Mint kiderült, Kálmánnak nagy szerencséje volt: alig egy évvel a katarktikus élmény után már kapcsolatba is került Koreával. Magyarországon a mai napig egyetlen, s akkor első nemzetközi gyermek- és ifjúsági filmes fesztiváljára, az általa megálmodott Zoom to Europe-ra hívta meg a szöuli nemzetközi filmfesztivál két vezetőjét áprilisban egy német kapcsolat révén, augusztusban pedig Ázsia legnagyobb televíziós és művészeti egyetemének meghívására három tanítványával utazhatott először Koreába, a Szöultól mintegy száz kilométerre fekvő Anseong városába, az Infac 2003 nemzetközi ifjúsági filmes műhelybe. Ebből aztán egy máig tartó eleven kapcsolat alakult ki, amelynek köszönhetően többször járt az ázsiai országban, filmes fesztiválokon, rendezvényeken vehetett részt tanítványaival együtt, sőt taníthatott is az egyetemen.

Forrás: Czibolya Kálmán

Nyitottság és tisztelet

A makói filmes még a beszélgetés előtt a Délmagyarországnak azt mondta Dél-Koreáról, az ottani kultúra európai szemmel kuriózum. Még ha Korea többségében keresztény vallású ország is, azonban csodálatos buddhista templomai igazán lenyűgözik az arra fogékony és érdeklődő idegent. Az építészet, a zenei és a tánchagyományok mind-mind egzotikusak és különlegesek egy távoli utazónak. Ami szembeötlő, hogy a sajnálatos amerikanizálódás ellenére a fiatalok is nagy számban őrzik, ápolják hagyományaikat.

Forrás: Czibolya Kálmán

A minden helyzetben tapasztalt alázatot és tiszteletet hoznám ide tőlük. És nem vinnék innen semmit, mert akkor nem lenne miért ott lennem – mondta erre vonatkozó kérdésünkre. Hozzátette: részévé lett az ottani kultúra, amit csak teljes nyitottsággal lehet befogadni. Ennek elengedhetetlen része a másik feltétlen tisztelete. Az elmúlt 20 évben, koreai utazásaim során mindig nagy tisztelettel közelítettem mindenhez, ami ott fogadott – hangsúlyozta.

Tündöklő kard sárkánnyal

A beszélgetés során természetesen szóba kerültek a koreai filmes hagyományok, melyek egészen mások, mint az európaiak vagy a hollywoodiak. A színészek játéka sokkal érzelemgazdagabb, inkább színházias, és a koreai filmek képi világa is egészen más – jegyezte meg.

De az is kiderült, hogy keresztneve koreai nyelven azt jelenti, tündöklő kard – ez rímel arra, hogy gyerekkorában szívesen játszotta azt, hogy ő valamelyik filmbeli-regénybeli katonahős. És az is, hogy egyetlen tetoválása a karján a szöuli városkapu sárkánydíszét ábrázolja.