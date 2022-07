A Szegedi Szabadtéri Játékok 2014-es évadának világszenzációja volt, hogy a Mamma mia! musicalt az ősbemutatója óta először vitték színre Szirtes Tamás rendezésében non-replica változatban, azaz saját rendezői koncepcióval. A Madách Színház előadása akkora sikert aratott, hogy rögtön az első nyáron hét alkalommal telt meg a Dóm tér négyezer férőhelyes nézőtere, majd a következő három évadban további tíz alkalommal mutatták be a csillagtetős színpadon.

Idén új szereposztással, ám a megszokott, grandiózus látványvilággal és a pörgős, megunhatatlan ABBA-slágerekkel tér vissza a Szegedi Szabadtéri Játékok nagyszínpadára a görög szigeten játszódó szerelmi történet, amelyben Sophie Sharidan (Zsitva Réka) esküvőjére készülvén próbálja felkutatni édesapját, akinek kilétét homály fedi. Édesanyja, Donna (Gallusz Nikolett) nem tud érdemi segítséget adni lányának, aki így kezébe veszi az ügyet, és mindhárom potenciális apajelöltet (Stohl András, Hajdu Steve, Weil Róbert) meghívja a szigetre.

Szegedhez és a szabadtéri játékokhoz is nagy élmények fűznek. Egyrészt Debrecenbe jártam középiskolába, és minden osztálykirándulást Szegeden töltöttünk. Másrészt nagy hobbim a golf, és amikor még működött Szegeden golfpálya, gyakran megfordultam ott. Színészként pedig többször játszhattam az újszegedi és a Dóm téri szabadtéri színpadon is, ami mindig különleges élmény volt. A színész persze 70 nézőnek is ugyanolyan intenzitással játszik, mint több ezernek, de az a szeretet, tetszés, nevetés, ami négyezer embertől képes visszaáramlani felé, az valóságos energiabomba, hatalmas feltöltődés

– mondta el lapunknak Hajdu Steve, aki a világutazó újságíró apajelölt, Bill Austin szerepét alakítja az előadásban.

Bill egyik hónapban az Antarktiszon, másikban az afrikai sivatagban, a harmadikban az Amazonas melletti esőerdőben van. Egyszer régen azon a görög szigeten is járt, ahol megismerkedett Donnával, és ahogy a kislánya fogalmaz a darab elején, történt egy kis etye, egy kis petye és egy kis pont, pont, pont. A másik két apajelölttel együtt ő is szeretné, ha Sophie az ő gyermeke lenne

– mondta el karakteréről a népszerű színész-humorista, aki arról is beszélt, már az 1970-es években felfigyelt az ABBA-ra, jóllehet a diszkóslágerek helyett a blues zene volt a legkedvesebb szívének.

Kétségtelen, hogy az ABBA olyan világszintű zenét alkotott, amelyet korábban csak a The Beatles-nél hallottam. Egy számon belül három slágert is képesek voltak írni. A Mamma mia! egyrészt azért megunhatatlan, mert csupán tíz-húszévente jön létre ilyen maradandó műalkotás, amelyben a zene, a történet és a dalszövegek is olyan harmóniában vannak, amilyen csillagállás csak ritkán tapasztalható. Mi, színészek pedig azért nem unjuk meg soha, mert a fantasztikus rendező, Szirtes Tamás nem hagyja. Mindig új szemszögből közelíti meg a darabot, ezáltal kimozdít bennünket a rutinból

– részletezte Hajdu Steve.

A látványvilág kapcsán elmondta, most is lenyűgöző díszlettel, látványos koreográfiával, cicomás jelmezekkel és hatalmas led-falakkal várják majd a közönséget július 8-án és 9-én, valamint 15-én és 16-án.

Ha a járványhelyzet nem romlik nagy mértékben, nagyon remélem, hogy ez alkalommal is hatalmas bulival zárhatjuk az előadásokat, amikor színészek és nézők együtt táncolhatnak a színpadon

– mondta.