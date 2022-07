Minyonok – Gru színre lép cím­mel tarol egy új animációs film a mozikban, amelyre a Minyonok második részeként is tekinthetünk, és amely már most kasszasiker. Csak az amerikai mozikban 108 millió dollárt hozott július első hétvégéjén, a szakértők szerint a napokban ez az összeg akár 127,9 millió dollárra is duzzadhat.Hazánkban is újra moziba csalják a családokat a cuki citromsárga hablatyoló lények, akiknek a beszédéből felnőttként nem sokat érthetünk meg, de a gyerekek annál inkább tudják, hogy ezek az apróságok miről hadoválnak.

Mi még nem néztük meg a moziban, de a jövő heti szabadságom alatt tervezzük a hú­­gommal, aki korábban nagy rajongója volt a figuráknak. Ez jól látszik fotónkon, pólója és marcipánfigurája is van, amelyek újra előkerültek most a szekrényből. Képünkön az újbóli nagy találkozás pillanatai láthatók.

Hamarosan egy bögrével bő­­vül a minyonos ereklyéink tára, miután az egyik üzletben sikerült összegyűjtenie az ehhez szükséges pontokat. Gyerekes? Szerintem erre Marc Lévy francia író megfelelő választ adott már korábban: „Az az ember cselekszik helyesen, aki hajlandó megőrizni magában a gyermekkor egy részét, és lénye egy zugát fenntartja a tovább élő álmoknak.”