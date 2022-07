Tápé neve elválaszthatatlanul összeforrt a tarhonyával. 2003-ban, tizenkilenc éve rendezték meg először a Tarhonyafesztivált, de járvány miatt két évet kénytelenek voltak kihagyni. Szombaton is minden erről az ételről szólt. Július 2-án szombaton így tehát megtelt élettel és étellel a Heller Ödön Művelődési Ház udvara. Úgy dél körül mi például már alig fértünk be, mert éppen a színpadi produkciók váltották egymást a színpadon, ahol a település kulturális életének képviselői, színe-java lépett fel. Édes kis gyerekek énekeltek, furulyáztak és hegedültek, a nagyobban pedig énekeltek és táncoltak fáradhatatlanul.

Olyan volt ez mint egy élő verziós Jó ebédhez szól a nóta műsorfolyam, mert közben kicsivel hátrébb ebédeltek a baráti társaságok jó étvággyal, ki ki azt fogyasztotta, amit megfőzött.

A tápaiak szerint olyan étel, amit tarhonyából nem lehet megfőzni, talán nincs is. Idén ez már a 17. Tarhonyafesztivál volt. A tarhonyát idén is a szervezők biztosították, a többi hozzávalót a résztvevőknek kell hozni. Ők pedig hozták is, abban nem volt hiba, az biztos is. Miklós Mihály helyi cipészmester Németh Ferenc önkormányzati képviselővel forgatta serényen a fakanalat, készült az egytálétel suszter módra. Már csak arra vártak, hogy kicsit megszívja magát a tarhonya és sűrűbb legyen az étel. – A füstölt nyúlja és a csípős kolbász mellett rengeteg szeretet legyen benne meg 15 kiló karaj – mondta a képviselő.