Tegnap például a Frankie Latót is tagjai között tudó, nemzetközi szinten is ismert kamarazenekar, a Free Style Chamber Orchestra zenélt. Mától igazán beindul a rendezvény: két napon keresztül programdömpinggel várják a Piac térre kilátogatókat. Este 6 órakor a Budai Sándor Citerazenekar és vendégei adnak műsort, fellép a helyi, szegedi, valamint több lengyel néptánccsoport és a sándorfalvi népdalkör is. A citerazenekar a főszereplője egyébként annak az imázsvideónak is, amely a település születésnapjára készült.

A fő koncert 21 órától Szabó Ádámé lesz, a napot utcabál zárja. Szombaton délelőtt a sportpályán meghívásos városnapi focikupát rendeznek, a piactéren pedig délután 2 órától Kátai János Íz-Öröksége – csülökpörköltfőző verseny lesz, illetve itt keresik a legjobb palacsintatortát is. A délután ismét a fellépőké: a néptáncegyüttesek mellett itt lesz a Bóbita Zenekar, Ruszó Tibi, Male Slowianki, valamint Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar. A családokat mindemellett játszóház, forgósok, mutatványosok, Ládafia kirakodóvásár, helyi értéktár-kiállítás és városnéző kisvonat várja. A Pallavicini-kastély emeletén pedig fényképkiállítás látható Sándorfalva múltjából. A rendezvénysorozatot vasárnap 10 órától ünnepélyes testületi ülés zárja, ahol átadják a település kitüntetéseit is.