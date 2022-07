Rádi Kata, az alapítvány vezetője és alapítója lapunknak elmondta, szükség van arra, hogy ország-világ előtt hangsúlyozzák, a koraszülöttek közösségében mindenkinek helye van. Arra emlékeztetett, hazánkban minden tizedik gyermek korábban érkezik, és bár sokfélék, mindannyian más nehézséggel küzdenek, mégis van bennük közös. Az alapítvány vezetője hozzátette, a koraszülött gyermek gondozása, nevelése során rengeteg mérföldkő van, és minden ilyen mérföldkő kételyeket, nehézségeket okoz a szülőknek. Nem tudják, hogy a gyermek képes lesz-e megfelelően szocializálódni, a szülők és az intézmény elvárásainak megfelelően teljesíteni az iskolában, vagy egyáltalán tud-e majd járni, beszélni a csemete. Hangsúlyozta, éppen ezért jó, hogy létezik egy olyan közösség, amely kérdések nélkül is segít, ha nehezebb ponthoz érkezik a szülő, és amelynek tagjaitól bátran lehet kérdezni, mert mindannyian végigjárták már ezt az utat.

Rádi Kata leszögezte, azért fontos az integráció és az olyan programok, mint a vasárnapi, hogy a szülők elhiggyék, az ő koraszülött gyermekük értékes tagja a társadalomnak, melyben mindenkinek megvan a maga helye, csak meg kell találni azt.

A koraszülött és nem koraszülött családok közös rendezvényén az augusztus elsejei anyatejes táplálás világnapja alkalmából sétát is tartottak, amellyel a szoptatás jelentőségére hívták fel a figyelmet. A séta után Baloghné Fűrész Veronika városi vezető védőnő arra emlékeztetett, a WHO és az UNICEF már 1990-ben arra kérték állásfoglalásukban a világ országait, gondoskodjanak arról, hogy az édesanyák a születést követő 4-6 hónapban anyatejjel táplálhassák a gyermekeiket. Bár a világ változik és folyamatosan próbálnak alternatívákat mutatni a táplálás kapcsán, de az anyatejnél nincs jobb alternatíva — fogalmazott a védőnő. Hangsúlyozta, a koraszülöttek számára különösen fontos, hogy anyatejes táplálásban részesüljenek. Hangsúlyozta, Szegeden az anyatejgyűjtő állomáson folyamatosan biztosítják az anyatej pótlását, valamint a koraszülött osztály számára is segítséget nyújtanak a korábban érkezett csecsemők táplálásában.