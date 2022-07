A Nadragulya csapat két tagja a szegedi bp vállalatnál dolgozik, amely elmondásuk szerint nagy teret és támogatást biztosít a fenntarthatóság jegyében szemléletváltást szorgalmazó, öntevékeny közösségek számára. Tari Adrienn és Antalffy Enikő is egy ilyen céges, online csoportban talált egymásra. Hozzájuk csatlakozott Enikő lánya, Kismarczi Kisó, aki a Tömörkény-gimnázium diákja, és tanulmányait hamarosan az amszterdami divat intézetben folytatja majd. Összefogtak és közösen neveztek a tavasszal indult Fast Art Slow Fashion versenyre.

Vicces, mert személyesen nem találkoztam a csapattársaimmal, az első feladatokat online oldottuk meg, home office-ban dolgoztunk – mondta el lapunknak Tari Adrienn. Először megadott szavak felhasználásával kellett kreatív szöveget alkotniuk a versenyzőknek. A Nadragulya csapat felettébb ötletes mesével oldotta meg a kihívást, amelyben szemléltették, hogy a régmúlt korok minden káros divathóbortjánál – az ólompúdernél, a szembe csepegtetett nadragulyánál, sőt az arzénos posztónál is – veszélyesebb a fast fashion kizsákmányolása és mikroműanyag-szennyezése.

Amikor annak idején végeztem a divatiskolában, kitaláltam, hogy a saját márkámat majd Nadragulyának fogják hívni. Innen jött a csapatnév is. A második feladat egy farmer újrahasznosítása volt. Egy öröknaptárat varrtam, amit egy már funkcióját vesztett képkeretbe tettem. Hogy helyi kötődése legyen, rávarrtam a Dóm képét. A dátumot mosható filccel írtam az anyagra, így könnyedén változtatható, az övtartók kiválóak tollak, a gomb kulcscsomó tárolására, és egy kis zsebet is rávarrtam a naptárra, amiben a slow fashion-re átállva nyert spórolt pénzt lehet gyűjteni – mutatta be a művet Tari Adrienn, aki a munkafázisokat felvette, az anyagból csapattársai állították össze a kisvideót.

Tari Adrienn a második feladatban egy elhasznált farmerből kreatív és multifunkciós öröknaptárt alkotott. Fotó: Török János

A harmadik feladatban az utca emberét kellett megkérdeznünk arról, hogy mit tud a divatipar társadalmi, gazdasági, környezeti hatásairól – részletezte Adrienn. A Nadragulya csapat ez alkalommal is rendhagyó megoldást talált ki. Nemcsak korunk emberét kérdezték például a fast és a slow fashion, a kapszulakollekció vagy a mikroműanyag témájáról, de időutazásra is invitálták kisvideójuk megtekintőit.

Az ősember ruházkodásától kezdve végighaladtunk a régi korok legfőbb divatirányzatain. Képzeletbeli megszólalóink hangját kollégáink kölcsönözték – mesélte vidáman. A videóban megszólalt mások mellett Mátyás király és Sissi is.

A nemzetközi döntőbe augusztus 21-ig kell beküldeniük az utolsó feladatot, amelynek címe Kulisszák mögött. Enikő és Adrienn is elmondta, nem tudják, mi a nyeremény, de számukra nem is az a fontos. Sokkal lényegesebb a verseny során szerzett tapasztalat.

A videóból kiderült, hogy mennyire keveset tudnak az emberek a fast fashion káros hatásairól. Ha csak egy kicsivel is, de hozzá tudtunk járulni a szemléletváltáshoz, már megérte – közölte Tari Adrienn.

Antalffy Enikő hozzátette, ő maga és lánya is sokat változott a verseny hatására.

Azt gondoltam, hogy az átlagnál környezettudatosabban élek, de rá kellett jönnöm, hogy bizony van még mit tenni. Másrészt megdöbbentő volt a felismerés, hogy a fiatal generáció mennyire nincs tisztában a fast fashion károkozásával. A lányom eredetileg is maga varrta, alakította a ruháit, de a verseny óta gyakorlatilag nem vásárol ruhát a közismerten fast fashionra szakosodott üzlethálózatokban – mondta.