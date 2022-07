A szegedi MASZK Egyesület programsorozata 8 helyszínen 32 friss produkcióval várja a nézőket, akiknek a prózai előadások mellett báb- és részvételi színházi darabot, monodrámát és performanszt is kínálnak. A fesztivál fő helyszíne ezúttal is a Régi Zsinagóga épülete, de játszanak még többek közt a Szegedi Nemzeti Színház balett-termében, a Kisszínházban, a Grand Caféban és az újszegedi Ligetben is.

Az augusztus 6-áig tartó fesztivál fontos jellemzője, hogy a válogatásban hangsúlyos helyet kapnak a fiatalok, a női alkotók és az aktualitásokra reflektáló kortárs drámák. Ezúttal is számos díjnyertes alkotás lesz látható, a visszatérő fellépők mellett pedig most is lesznek olyan alkotók, akik első ízben mutatkoznak be a fesztiválon.

A nyitónapon látható volt még Totth Benedek: Holtverseny – úszás egy részben című darabja az Átrium és a Mentőcsónak Egység előadásában, valamint a szegedi Homo Ludens Projekt előadásában Bogusław Schaeffer: Szövegkönyv egy nemlétező, ám lehetséges instrumentális színészre című monodrámája is.

A hétvégén tíz előadást tekinthet meg a közönség, a részletes programkínálat a www.thealter.hu oldalon érhető el.