Kate, a jó anya élete romokban hever. A férje otthagyta egy csábító, fiatal nőért, aki szült neki egy kisfiút. A házukat el kell adni, mert nincs miből fizesse a részleteket, de közben erősnek kell maradnia három gyereke kedvéért. Luke, a legidősebb, tizennyolc éves. Szerencsére van egy melegszívű barátnője, aki átsegíti a nehézségeken – például amikor apja rendszeresen cserben hagyja új felesége és kisfia miatt. Jess, az egyetlen lány, tizenkettő. Ő próbál közvetíteni apjuk és a család között, de kevés sikerrel, hiszen az új asszony mindent elkövet, hogy megakadályozza a kapcsolattartást. Bobby, a legkisebb hétéves. A maga módján próbál megbirkózni az új helyzettel: rugdossa a bútorokat és kívülről fújja a Guinness Rekordok Könyvét. A tények legalább biztosak.

Kate hazaköltözik az édesapjához a három gyerekkel, és besegít a családi kávéházban. Mivel a volt férje állandóan késik a gyerektartással, nagy szüksége van a pénzre. És amikor végre kezdene egyenesbe jönni az életük, kiderül, hogy Jessnek leukémiája van. Mire nem képes egy jó anya a gyerekéért? Mire a könyv végére érünk, Kate és a család megjárja a poklot is. Egyvalami segíti át őket a szörnyűségeken: a mélységes szeretet, ami összefűzi a csonka családot.

A történet több nézőpontból mutatja be az eseményeket, így megismerhetjük, mi megy végbe egy kislány lelkében, amikor egy súlyos betegséggel kell megküzdenie, de a többi szereplőt is jobban megismerhetjük azáltal, hogy az író betekintést ad gondolataikba. Luke csupaszív barátnője, a méregzsák Bobby, sőt még a családját elhagyó apa is kedvelhető karakter lesz a regény végére. A megható családtörténet tetszik majd mindenkinek, aki nem fél attól, hogy az olvasáshoz a százas papírzsebkendőt is be kell készíteni.