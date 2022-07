A püspök rámutatott, a mindennapi életben is számtalan ilyen megmagyarázhatatlan, értelmetlen dolog történik, de az igazán értelmetlen az volt, amikor a Názáreti Jézust ölték meg mondvacsinált dolgok miatt. Mégis értelmet nyert a halála, hiszen a feltámadása az élet forrása mindenki számára, ezért érdemes közösséget vállalni vele, azon keresztül mindannyian az élet győztesévé válhatunk.

Szombaton délelőtt Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, a környező települések polgármesterei, a Szentesi és a Kisteleki Járási Hivatal vezetői, valamint a község határon túli barátai is a baksiakkal együtt ünnepeltek.

Sztárvendégek és DJ-k

A szentmise után motoros felvonulással kezdődött, majd a Május 1. utcában egy kiállítást is megnyitottak, ahol több tucat kétkerekűt tekinthetett meg a nagyérdemű. De szombaton volt még barátságos futballmérkőzés, színpadra léptek a helyi tehetségek, majd este 7 órától a sztároké lesz a főszerep, így Varga Kinga, Luigi és Bebe koncertjén is bulizhatnak a baksiak, míg a lemezjátszókat DJ Gerix és DJ Gabro uralja. A kétnapos ünnepet szombaton késő este lézershowal és tűzijátékkal koronázzák meg.

Cseh és lengyel előadók

Érdekesség volt, hogy az eseményen cseh és lengyel vendégek is résztvettek, a nemzetközi csoportok pénteken és szombaton is bemutatkoztak a nagyközönségnek. Az előbbi napon egyébként fáklyás felvonulás, utcabál és díjátadó is volt, valamint az egykori tinisztár, Krisz Rudi is fellépett a 25. Baksi Falunapokon.