Rácz Tibor színművész, a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagja gyakorlatilag beleszületett Varga Mátyás díszleteibe, négyéves korától szerepelt a szegedi teátrum produkcióiban. Varga Mátyás utolsó színházi munkáját a Rácz Tibor által rendezett Hamupipőke előadáshoz készítette, amelyet az 1998/99-es évadban tűztek műsorra. A színművész azóta is őrzi a produkcióhoz készült díszletterveket, amelyeket be is mutatott a közönségnek.

Az emlékülést követően tisztelői felavatták a Dóm téri Nemzeti Emlékcsarnokban elhelyezett szobrát.

Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház és a Szabadtéri Játékok főigazgatója elmondta, hogy Varga Mátyás pályája 1930-ban indult Szegeden. Hét évtizeden át a világ dráma- és operairodalmának legszebb darabjait álmodta színpadra a fővárosi, a kolozsvári, a debreceni és a szegedi nemzeti színházakban. 1936 és 1996 között a Szegedi Szabadtéri Játékok meghatározó alakja volt, ő képviselte a folytonosságot a művészeti vezetésben. Nevéhez csaknem száz játék- és tévéfilm látványvilágának megteremtése kötődik.