Az akkumulátoron és a gumikon kívül az utolsó csavarig eredeti 1952-es Cadillac parkolt a mindszenti Keller Lajos Művelődési Központ előtt szombaton. Gyerekkorában egy amerikai film annyira lenyűgözte a járgány mostani tulajdonosát, Szolnoki Róbertet, hogy az amerikai autók rajongója lett. Tizennyolc éves korában vásárolta az elsőt. A XIII. Veterán Járművek Találkozóján kiállított 1952-es változat 32 ezer kilométert futott eddig, olyan eredeti extrákkal van felszerelve, mint a négysebességes váltó, a hidraulikus ablakokok vagy az ülésfűtés. Első amerikai tulajdonosától került a Dél-Alföldre. A szintén Szolnoki gyűjteményében lévő 1962-es Cadillac már esőérzékelős, kanyarkövető fényszórós is. A találkozón kiállított még egy különleges, sötétbarna, 1953-as francia motorkerékpárt is, amelyre még a veterános társadalom is irigykedve tekint.

Az „olasz” Zsiguli

A Cadillac mellett egy másik földrész különleges járgánya parkolt: az 1973-as Fiat 124-es első ránézésre Zsigulinak tűnhet, mégis annak az eredeti olasz elődje. Mint azt a tulajdonosa, Nagy László elmondta: a torinói Fiat licenszét vásárolták meg egykor az oroszok, annak alapján készült el az első Zsiguli 1970-ben, a típus 1976-ban lett az év autója. A kiállított Fiat eredeti fényezésű, 49 éves, különleges olivazöld színű darab, tulajdonosa szerint ma is csodás vele az autózás.

Szeszcsempészek járműve

A 18 éves Túri Ákos három éves korában már édesapja és barátai mellett sertepertélt, akik egy veterán Mercedest újítottak fel. Tulajdonképpen belenőtt az oldtimer világba: születésnapjára kapott felújítandó Simson motor volt az első saját járműve, azt követte a többi darab. A mindszenti kiállításra egy keletnémet Simson Star típussal és egy Simson Schwalbé-val érkezett. A kétkerekűek felújításával negyven munkaórát töltött el nagyjából, a szakmunkát pedig hozzáértőkre bízza. A hajdani amerikai szeszcsempész korszakot idéző, 100 éves platós Ford-ot pedig egészen Hatvanból hozta tulajdonosa.

Ávéd László emléke

Ám a mindszentiek lelkéhez az a Berva motor áll a legközelebb, ami egykor Ávéd László doktort hozta-vitte a városban. A veterán jármű egybeforrt nevével és emlékével, amit fia három év alatt restaurált. A szintén háziorvosként praktizáló Ávéd János könnyek között elevenítette fel szülei emlékét.

A veterán járművek találkozóját szervező Csatlós Lajos, a Mindszenti Veterán Járművek Egyesületének elnöke lapunknak elmondta: az ország minden szegletéből érkeztek oldtimerek a hétvégén. Zömében „saját lábon” jöttek el idáig, ami azt jelzi, hogy nagyon gondosan karbantartják azokat a tulajdonosaik. Egy ilyen találkozón fontos az a közeg, amiben ismeretlenek is megtalálják egymással a közös hangot.