Bordány

Arany T. János

Az ebéd utáni ejtőzésre érkeztünk: a gyerekek kényelmes babzsákokban, fotelokban fekve nézték a A Minden6ó című Jim Carrey vígjátékot. Hogy lesz ebből hangulatos riport, tettem fel magamnak a kérdést, majd a filmet megállítva a nyolc diák lelkesen felpattant és megmutatták a papírvirágaikat, amiken egész délelőtt dolgoztak. Igazából, annyira nem voltak lelkesek.

A lényeg az újrahasznosítás

A héten kézműves tábor zajlik a bordányi Faluház és Könyvtárban. Farkas-Szép Viktória táborvezető elmondta, a lényeg a költséghatékony, környezetbarát újrahasznosítás. Hétfőn például méhecskék készültek konzervdobozból, petpalackokból, söröskupakokból és használt gombokból. A tábornak idén nyolc résztvevője van, egy kivétellel mind lányok. Az egyetlen fiú mellett, ami azonnal feltűnt még, az a csend volt. Viktória is megerősítette észrevételemet, csöndes a csapat, mi furcsa a legutóbbi, 44 fős faluvédő tábor után, amely jóval mozgalmasabb volt mint a kézműveskedés.

– Ügyesek, kreatívak, szófogadóak és önállóak – dicsérte a mostani csapatot a táborvezető.

Csak viccelt velem

– Leila anyukája találta, nem tudom, hol – felelte az egyetlen fiú, Gyuris Marci arra kérdésre, hogy miként került a táborba. Ő és Leila forráskútiak és a többiekhez hasonlóan élvezik a tábort. A fotó miatt mindenki megmutatta a délelőtt készült papírvirágot. Amikor megértettem a feladatot és az elkészítési technikát, úgy éreztem, fel kell dobnunk Marci virágának bibéjét további színekkel. Így lett egyre színesebb a papírvirág közepe.

– Ilyen szépet még sose láttam – lelkendezett Marci, de aztán elismerte, hogy csak viccelt. Bár megígérte, hogy hazaviszi és megmutatja a szüleinek közös művünket, de amikor azt hitte, nem figyelek, láttam, hogy kiszedte a színes papírcsíkokat a virág közepéből.

Hordozható amőba is készült

Szabó Eszter a nyolcadik osztályt kezdi szeptemberben az iskolában. Neki nem segítettem, elég jól sikerült a papírvirágja. Tavaly és tavalyelőtt is itt volt a táborban. Azt mondta, szeret alkotni, jó a hangulat és a társaság is. A gyerekek szerdán hordozható amőba játékot készítenek, csütörtökön kaspót festenek, pénteken gipszfestés lesz és könyvjelzőket is gyártanak majd.