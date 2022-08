Felújítják a szegvári Kisboldogasszony templom orgonáját. A félvészázados hangszer most darabokban van, már nagyon ráfért a felújítás, év végére azonban jobb lesz, mint új korában. A hangszer javítását végző mestertől azt is megtudtuk, az elmúlt hónapok aszályos időjárása még az orgonákra is rossz hatással volt.

A templomot az 1700-as évek első felében építették. A régi orgonából már csak néhány síp maradt, amit beépítettek az 1960-as években készített templomi hangszerbe, amit valószínűleg a Rieger cég utódja, az 1948-ban államosított Állami Rieger-Kloss orgonagyár készített.

A pedálsípokban felfedeztem a templom régi orgonájának darabjait is. A jelenlegi orgona jó fél évszázaddal ezelőtt már viszonylag modern technológiával készült, elektropneumatikus vezérléssel, vagyis elektromágnesek működtetik a szelepeket a billentyű és a sípok között

– tudtuk meg Sipos István orgonaépítő mestertől.

Fotós: Kovács Erika

A ’60-as évek óta sok minden nem történt az orgonával.

A kántor elmondása szerint egy sípsort bővítettek a ’80-as években. Az orgonából kiszedett bőrökön is látszik, hogy azok már 5-6 évtizedet megéltek. A játszóasztalra is komoly felújítás vár. A régi szerkezeti egységei nagyon elhasználódtak. A billentyűérintkezők, regiszterkapcsolók is cserére szorulnak. A felújított orgona nem a régi elektromechanikus kapcsolásokkal működik majd. Egy elektromérnök új, modern panelt készít, ami többek között a különböző sípsorok kapcsolását könnyíti meg

– sorolta a várható munkálatokat Sipos István.

Jelenleg harmóniumot használnak a szegvári templomban. Az orgonát ugyan meg lehetett szólaltatni a szétszedése előtt, de már nagyon sok hibája volt. Az első manuálon például több hang néma maradt a billentyűk lenyomásakor. Bármilyen furcsa is, az elmúlt hónapok aszályos időjárása az orgonákra is hatással volt. Ha bekapcsoltunk egy-egy sípsort, furcsa hangokat is hallani lehetett, mint egy horrorfilmben. A bőr kiszáradt, megfeszült, egy picit megemelte a szelepet, amitől sejtelmessé váltak a hangok

– mondta az orgonaépítő mester. Hozzátette, nem csak a szegvári orgona járt így. Azt javasolta, hogy ilyen aszályos időben az orgonatestben párologtassanak. Be kell helyezni egy lavórnyi vizet, ami az elmúlt hetekben megélt kánikulában nagy segítség az orgona állapotának megőrzéséhez.

A tervek szerint év végére készülök el a felújítással, utána ismét betöltheti a templomot az orgona hangja, akár az istentiszteleteken, illetve a különböző hangversenyeken

– mondta Sipos István.