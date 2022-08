Minden könyvet olvastam és a filmeket is láttam — közölte a 11 éves Barni, aki szerint a tábor elég jól visszaadja a történet élményeit. Nekem a feladatok közül eddig a Trimágus tusa tetszett a legjobban. Az egy vetélkedősorozat volt, ahol ismerni kellett varázsigéket is és labirintusban is voltak feladatok — mondta.

A ferences templom gyógynövénykertje egyébként kiválóan alkalmas volt a gyógynövénytan-órához is, ottjártunkkor pedig éppen bájitaltan volt.

Tárgy vagy személy akarsz lenni? — kérdeztek egy fiút, mielőtt üstjében bugyogni kezdett volna a színes százfűlé főzet. Sárkány — jött a válasz. Szerencsére, azonban nem változott át, mert a kotyvalékot tilos volt megkóstolni. Így az sem derült ki, hogy a lányok szerelmi bájitala hatásos lenne-e.

A tábor egyébként amellett, hogy nagy kaland az általános iskolás gyerekeknek, olvasásra is ösztönzi őket. A feladatok között ugyanis voltak, amelyekre a választ csak a regényekben lehetett megtalálni. De sokan enélkül is kedvet kaptak ahhoz, hogy kezükbe vegyék J. K. Rowling regényfolyamát, hiszen megtapasztalhatták, milyen izgalmas kalandok elevenednek meg a lapjain.