Éppen húsz éve erősíti a Szegedi Nemzeti Színház társulatát Kónya Krisztina opera-énekesnő. A teátrum énekkarában eltöltött, kezdeti évek után 2008 óta olyan nagyívű alakításokkal varázsolta el a szegedi közönséget, mint többek között Violetta a Traviatában, Mimi a Bohéméletben, Tosca, Donna Anna a Don Giovanniban, Tatjána az Anyeginben és Melinda a Bánk bánban. A hétvégén azonban rendhagyó műfajban, a Chicago musicalben lép a Dóm téri nagyszínpadra. Énekkari tagként többször közreműködött már a Szegedi Szabadtéri Játékok produkcióiban, Mary Sunshine karaktere lesz azonban az első szólószerepe a játékokon.

– Nagyon szeretek musicaleket hallgatni, de alapvetően más énekesi technikát igényelnek. Külső fellépéseken énekeltem már musical slágereket is, de az operett és az opera az én igazi terepem. Mary Sunshine szerepe annyiban kakukktojás a Chicagoban, hogy operaénekesi hangra íródott, úgyhogy a megszokott technikával kell énekelnem. Szóval nagyon szerencsésnek tartom magam, amiért benne lehetek egy musicalprodukcióban úgy, hogy az éneklés miatt nem kell izgulnom – mondta el lapunknak a többszörös Dömötör-díjas és Vaszy Viktor-díjas opera-énekesnő.

Legfőbb kihívásként az általa megszokottól eltérő mozgásvilágot említette.

– Sokkal nagyobb, erőteljesebb gesztusokat, mozdulatokat kell tenni, mint egy operaelőadásban. A szólamomba beletettek egy-két plusz koloratúrát, amelyek azért feladják a leckét hajlás, forgás, guggolás közben, de nagyon izgalmas feladat számomra – fejtette ki.

Mary Sunshine a bulvár-újságírónő a showbiznisz világát és a mindenkinek járó 15 perc hírnév problémakörét górcső alá állító, világsikerű történetben.

– Mary nemcsak hangilag, de személyiségét tekintve is kilóg a Chicago világából. Abszolút konzervatív értékrendet képvisel, távol áll tőle a bűnözés, naiv, a saját kis világában él. A dalomban is elmondom, hogy édesanyám arra tanított, hogy rózsaszín szemüvegen keresztül szemléljem a világot, és mindennek és mindenkinek lássam meg a jó oldalát. A jóhiszeműségével nagyon könnyen tudtam azonosulni – fejtette ki karaktere kapcsán, aki minden tisztasága ellenére kulcsszerepet tölt be a szesztilalom Chicagojának romlott világában, hiszen sorsokat képes megpecsételni tollával. Cikkei szinte élet-halál urává teszik, hiszen Chicagoban a közvélemény billenti Justitia mérlegének nyelvét. A börtönben sínylődő nők számára a népszerűség a szabadság vagy rabság, az élet vagy halál záloga.

Mary Sunshine azonban éppen naivitása miatt nem tud megfelelni az újságírás legfőbb szabályának, az objektivitásnak.

– Nem tud elfogultság nélkül tájékoztatni, ráadásul naivitása miatt rettentően befolyásolható is – közölte Kónya Krisztina, akit az elmúlt két évben ritkán láthatott a közönség a szegedi teátrumban, a következő évadban azonban három nagyszabású bemutatóval tér vissza a reflektorfénybe.

– Húsz év alatt több drámai szerepet is elénekeltem, amelyek nyomot hagytak a hangomon. Az elmúlt időszakban próbáltam visszakanyarodni a kezdeti repertoáromhoz, énektechnikámhoz, a lírai szoprán szerepekhez. Ebben Ferenczy Orsolya sokat segített, és a következő évadban már két opera és egy operett főszerep vár. A bűvös vadászban leszek Annuska, A denevérben Adél és a Falstaffban Alice. Mindet nagyon várom, de talán az operettet, A denevért a legjobban. Nagyon sok benne a játéklehetőség – mondta.