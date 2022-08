Kedden kezdődik és péntek estig dübörög a rock and roll Pleskonics András, alias Dr. Rock és a Védőháló Egyesület rocktöri táborában, amelynek a szegedi Ifjúsági Ház ad otthont. A kettős céllal útjára indított tábor csaknem másfél évtizedes múlttal büszkélkedhet. Az SZTE népszerű rocktörténeti kurzusainak előadója elmondta, a közösségépítés és az értő, kritikai zenei nevelés motiválta a tábor megálmodásakor.

Gondnak tartom, hogy nagyon sok ember nem tud mit kezdeni a zenével, nem jól használják. Pedig a jó zene úgy kell a léleknek, mint a helyes táplálkozás a testnek. Mindenki a zenei tömegtakarmányokat hallgatja, mert az ömlik mindenhonnan. A táborban viszont a könnyűzene magas értékeit kínálom, mutatom be, együtt élvezzük és értelmezzük a táborozókkal – fejtette ki Plesi.

Ahogy fogalmazott, nincs valódi zene, amely ne hangozna el a hét folyamán, körülbelül 450 számot válogatott össze. Az alapstílus a rock, de a repertoárban helyet kapott a blues, a funky, a jazz, a világzene is. A mottó szerint „minden játszik”, és lapunk meggyőződött arról, hogy valóban. A zenehallgatás mellett ugyanis természetesen örömzenére is biztosít minden nap lehetőséget a táborvezető, amely során a klasszikus hangszerek mellett csavarkulcs, hungarocell-lapok, befőttes üvegek, sőt egy fogas is zeneszerszámmá válik majd. Az örömzenélés csütörtökön ér csúcspontjához, amikor két sztárvendég, a gitáros Mike Gotthard és a billentyűs Szebényi Dániel érkezik majd a táborba, akikkel a táborozók közösen muzsikálhatnak majd.

A tábor pénteken este nyilvános programmal zárul majd a No milk today pubban. Délután 4-től három szegedi lemezgyűjtő, Adányi József, Monostori József és Simády Béla mutatják majd be és kommentálják kedvenc lemezeiket az este 10-ig tartó Vinyl MaraTone-on.