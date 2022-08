Azt, hogy egyre népszerűbbek a kézműves termékek, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Bödön piac most vasárnap is gyakorlatilag telt házas volt. A Szeged Pláza folyosói megteltek árusokkal, majd pedig nézelődőkkel és vásárlókkal is. Ráadásul most a tavalyi után újra fedett helyen lehettek, ami nem is volt baj, hiszen késő délelőtt volt egy kis zuháré a Pláza környékén is. Ráadásul nem csak Szegedről járnak már ide, hanem egyre többen érkeznek a környező településekről is.

Árusokkal és vásárlókkal lett tele a Pláza vasárnap. Fotó: Török János

– Nagyon jó a mostani piac. Mindenki jókedvű, sok az érdeklődő és vásárlókból is akad szerencsére – mondta a Délmagyarországnak Csintalan Mónika, aki Hódmezővásárhelyről érkezett a portékáival. Mónika egyedi, horgolt táskákat, horgolt és makramé ékszereket készít, kizárólag újrahasznosított fonalból. Azt is elmondta, hogy termékei bababarátak, mindegyik fémmentes.

De aki mást akart vásárolni, annak sem kellett csalódnia. Rengetegféle élelmiszer volt kapható, a kürtőskalácson át a lekvárokon keresztül egészen a mézeskalács szívekig. De aki például bögrét vagy kiskanalat vásárolt volna, annak sem kellett csalódnia.

Arról nem is beszélve, hogy az egészen kicsi gyerekek is jól szórakozhattak. Például Halászné Báló Diána kislány is. Halászék Kistelekről érkeztek, és Kamilla nevű kislányuk arcát már az érkezésük után pár perccel kifestették, a lányból pillangót varázsolt az alkotó. A szülők pedig süteményt vásároltak, de Diána azt mondta, hogy ő egy táskát is szeretne magának. Hogy sikerült-e neki, azt végül nem tudtuk meg, de a választékból ítélve biztosan talált megfelelő darabot magának.