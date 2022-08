A zenekar neve a jammelésre, azaz örömzenélésre utal. A csapat énekesnője, Mágori Edó bő egy évtizede csatlakozott a zenekarhoz. Azt mondta, csak jó érzésekkel gondol vissza a közösen eltöltött évekre. Amikor játszottak, mindig feltöltötték egymást és a közönséget is sikerült hangulatba hozniuk.

– A zene, az éneklés kisgyermekkorom óta része az életemnek. Tudatosan azonban azóta foglalkozom vele, hogy tagja lettem a zenekarnak. Az itt eltöltött idő alatt váltam énekelni szerető lányból énekesnővé. Ez nagyon sokat adott nekem – jegyezte meg. A legszebb számára az az emlék, amikor a gitárosuk lagzija volt: ott, a Kelemen házban elhatározták, hogy márpedig játszanak, ezért átszaladtak a próbaterembe a hangszerekért, a cuccokért, aztán a színpadot takaró függöny mögé hívták Gézát, aki mit sem tudott az egészről. – A függöny mögül leskelődve először azt láttuk, ahogy a menyasszony keresi őt. Aztán szétment a függöny, Géza meg a pengetőt a fogában tartva játszotta az AC/DC-t. Zseniális volt! – mesélte Edó nevetve.

A zenekar, úgy hallottuk, azért oszlott fel, mert a billentyűs, Köles László már korábban bejelentette, hogy kilép, más zenei elképzelései vannak, és őt nem sikerült sehogyan sem pótolni. Ettől függetlenül a koncerten ő sem szomorkodott és zenésztársai sem. Hogy mi lesz a folytatás? – Ha bármi adódik, amiben helyem van, ha hívnak valahová, akkor megyek – mondta Balogh Tamás. – Az M JAM korszaka most lezárul, de valamilyen más formációban akár még muzsikálhatunk is együtt. Nem húztam vonalat: most 66 vagyok, de remélem, a következő dupla évszám is úgy talál, hogy a gitár a kezemben van – tette hozzá bizakodva.