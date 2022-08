Kígyózó sorban várták a színházbarátok a Szegedi Nemzeti Színház jegyirodájának kapunyitását hétfőn délelőtt, akkor kezdődött ugyanis a jegy- és bérletárusítás a 2022/2023-as évadra. A várakozók 16 különböző bérletkonstrukció közül választhattak.

Az első vásárló több mint egy órával a nyitás előtt érkezett. Seres Lászlóné 45 éve vált minden évadban bérletet a Szegedi Nemzeti Színház előadásaira. Lapunknak elmondta, nagy operarajongók férjével, idén is a Gregor Józsefről elnevezett bérletkonstrukciót nézték ki.

– Szegeden Vaszy Viktor és Gyüdi Sándor időszakában is nagyszerű volt az operajátszás. Most pedig azt veszem észre, hogy az új vezetés is hitelesen, aktívan, kiválóan csinálja. Dicséretes, hogy a fiatalokat is bevonzzák, hiszen az opera általában az idősebb korosztály műfaja. Nagyra tartom Dinyés Dánielt, amiért operabeavatókat is tart, úgyhogy a fiatalok nem úgy ülnek be, hogy fogalmuk sincs a darabról. Az operaénekeseken pedig látszik, hogy szeretik, amit csinálnak, úgy tűnik, nem is munka, hanem igazi élvezet számukra – mondta Seres Lászlóné.

A színház az első ötven bérletvásárlónak ajándékkal kedveskedett, páros belépőt kaptak Rost Andrea opera-énekesnő szerdai, születésnapi koncertjére.

Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója elmondta, az előbérletezési időszakban már 3500 bérletet értékesítettek a nyár folyamán. Ekkor tavalyi bérletes nézőiknek kedveztek, akik tavalyi áron válthatták meg idei bérleteiket.

– Sokszínű műsor várja a nézőket, hiszen újra lesz zenés vígjáték a Kisszínházban, operett, musical, két operaelőadás, nagyszínpadi próza, tehát egy klasszikus, nemzeti színházi műsorral készültünk. A repertoárunk csaknem fele magyar szerzők műveiből áll össze különböző stílusban – mondta.