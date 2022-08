Mintegy 200 négyzetméteres kézműves műhelyegyüttessel bővült a deszki "Bánát" Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület Szent Száva Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központja. A határon átnyúló pályázati konstrukcióban elkészült fejlesztést kedden adták ünnepélyesen. Az eseményen Brczán Krisztifor, az egyesület elnöke elmondta, kinőtték a meglévő épületet, ezért volt szükséges bővíteni azt, céljuk ugyanis az, hogy az intézmény óvodásai és iskolásai megismerjék és megtanulják azokat a mesterségeket, amelyek régen jelen voltak a paraszti családok életében. Megjegyezte, a kutatások szerint 100-105 ilyen mesterség is volt.

Hozzátette, a kézművesség már most is része az oktatásuknak, az iskolások és az óvodások órarendjének is része, azonban most a sikeres pályázatból kibővítik ezt a rendszert. A szálas anyagoktól a fáig, a gyöngytől az agyagig és a nemezig, a vesszőtől a mézig és a kukoricáig számos alapanyaggal dolgozhatnak a műhelymunkák keretében, amelyek között a citerakészítés is helyet kap.

Kiemelte, jelenlegi projektjük bekerült Európa legjobb 6 projektje közé, ezért most egy bemutató programot kell összeállítaniuk, amelyet október 27-én ismertetnek Brüsszelben 100 politikus és 100 vállalkozó előtt, akik voksolhatnak majd rájuk, valamint közönségszavazás is lesz a közösségi oldalon, így akár Európa legjobbjává is válhatnak.