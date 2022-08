Utolsó hétvégéjéhez érkezett a XIX. Táblaképfestészeti Biennálé, melynek nyerteseit szombat délután online hirdette ki Nátyi Róbert művészettörténész, a REÖK vezető kurátora, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar dékánja és Kozma József önkormányzati képviselő, a város kulturális bizottságának elnöke.

A város díját Verebics Katalin nyerte el, a REÖK elismerését Fürjesi Csaba kapta meg, a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Pirk Lászlót díjazta, míg a Kulturális és Innovációs Minisztérium Azbej Kristófnak ítélte oda az elismerést.

Az online eseményen Nátyi Róbert elmondta, a díjak fontos visszajelzések az alkotók számára, ezeket szakmai grémium ítéli oda, melynek tagjai az értékelés során sok dolgot figyelnek meg. Például a művész életpályáját, az alkotás újszerűségét, a stílusteremtő képességet, valamint az aktuális eseményekre való reflektálást is.

Emlékeztetett, két éven keresztül online kellett megszervezniük a Táblaképfestészeti Biennálét, amely most újra visszatérhetett a palota falai közé. Hangsúlyozta, a REÖK munkatársai következetes munkát végeztek az elmúlt tizenöt évben, ennek köszönhetően egyre reprezentatívabbá vált a biennálé, amelyre idén 600-nál is több mű érkezett, ebből 120 került be a kiállítás anyagába.

Nátyi Róbert szerint a tárlat látogatói mind elvihetik, elvihették magukkal azt a hírt, hogy itt, Szegeden van egy olyan kulturális központ, amely elkötelezett a magyar kortárs művészet iránt. Úgy véli, ezt bizonyítja az elmúlt másfél évtized.