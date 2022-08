A helyi önkormányzat és a Szeged Tisza Rotary Club támogatásával háromnapos fotótábort szerveztek gyerekeknek Sándorfalván. A 13 fiatal lapunk többszörösen díjazott fotóriporterétől, Török Jánostól és a szintén fotóművész feleségétől, Megyesi Anettől tanulhatta meg a fényképezés alapjait.

Az első napon fényképtörténettel ismerkedtek, illetve rajzoltak és festettek, valamint kompozíciókkal ismerkedtek. Azt kellett kézzel papírra vetniük, amit meg szeretnének fotózni. Ennek az a lényege, hogy a kívánt képpel sokáig foglalkozzanak, alaposan nézzék meg és gondolkodjanak rajta, mert ezáltal fejlődik a képi látásmódjuk

– magyarázta Megyesi Anett. A második napon már előkerültek a fényképezőgépek és a telefonok: helytörténeti túrán bejárták a település nevezetességeit és mindenki fotózhatott. Készültek képek és videók is a templomról, a Budai házról, a kastélyban lévő kortárs művészeti kiállításról és a bivalyos ökoparkról is. A harmadik napon pedig a fotózás mellett arra is szántak időt, hogy minden gyerek képeit egyesével átbeszéljék, melyik sikerült jól és melyik nem.

Fotós: Karnok Csaba

Török János úgy fogalmazott, természetesen 3 nap alatt nem lehet a fotózást megtanulni, de már most látszik, mennyivel jobb képeket készítenek a gyerekek, mint a tábor első napján. A legszebb fotókból ősszel egyébként kiállítást is rendeznek a Fotóhét részeként.